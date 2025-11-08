Diretta Scandicci Bergamo streaming video Rai: orario e risultato live della partita per la Serie A1 di volley, oggi sabato 8 novembre 2025

DIRETTA SCANDICCI BERGAMO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Con la diretta Scandicci Bergamo che avrà inizio fra pochissimi minuti, possiamo fare un piccolo passo indietro alla scorsa giornata. Per la Savino Del Bene c’era stata una splendida vittoria in rimonta per 2-3 sul campo di Novara, un’altra big del nostro volley, commentata con grande soddisfazione da coach Marco Gaspari nel post-partita: “È stata una partita incredibile. Verso la fine del terzo set in pochi credevano di riaprirla con una vittoria. L’unica cosa che ha funzionato sempre per cinque set è stato l’attacco, mentre battuta e difesa no. Siamo cresciuti tantissimo nel corso della partita: la squadra, chi è entrato anche per un’azione, per un punto, per tre rotazioni, ha dato un grandissimo contributo”.

Bergamo invece si era dovuta arrendere per 1-3 contro Conegliano in un match d’altronde difficilissimo, che Linda Manfredini aveva commentato così: “Abbiamo fatto una gara che ci dà morale, perché siamo riuscite a mettere in campo l’atteggiamento giusto e Conegliano ha dovuto faticare e dare tutto per riuscire a rimontare il nostro vantaggio iniziale. Deve essere questo il nostro punto di partenza”. Oggi però c’è da affrontare un’altra corazzata, cosa dirà alle orobiche la diretta Scandicci Bergamo? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SCANDICCI BERGAMO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

È l’anticipo televisivo, di conseguenza sarà in chiaro su Rai Sport la diretta Scandicci Bergamo in tv, con diretta streaming video su Rai Play o (per gli abbonati) VBTV.

DIRETTA SCANDICCI BERGAMO RAIPLAY

SAVINO DEL BENE FAVORITA

Una bella serata di grande volley sarà quella che ci attende con la diretta Scandicci Bergamo, che si giocherà al Pala BigMat di Firenze alle ore 20.45 di questa sera, sabato 8 novembre 2025, per l’ottava giornata della Serie A1 di pallavolo femminile, che marcia a ritmi fortissimi se si pensa che il massimo campionato è cominciato appena poco più di un mese fa.

Per la Savino Del Bene Scandicci, che ha pure già giocato un anticipo, questa sarà addirittura la nona partita in Serie A1 e la certezza è che le toscane saranno ancora una volta splendide protagoniste: il bilancio infatti fino a questo momento è di sette vittorie e una sconfitta per 19 punti, davanti c’è soltanto Conegliano ma nemmeno questa è una novità per Scandicci.

In altri anni era Bergamo a recitare il ruolo che adesso è delle big: il volley femminile comunque resiste in Serie A1 nella città orobica ed è motivo d’orgoglio, quest’anno però l’inizio è stato con una sola vittoria a fronte di ben sei sconfitte e allora ogni pensiero dovrà essere rivolto all’obiettivo della salvezza.

Certamente la diretta Scandicci Bergamo non sarà l’occasione più semplice per dare la svolta alla stagione delle orobiche, però tutto sarà di guadagnato quello che dovesse arrivare per le lombarde, anche un punto sarebbe più del previsto in classifica e farebbe anche bene per il morale, resta da capire se sarà una missione possibile…

DIRETTA SCANDICCI BERGAMO: DUE CAMMINI OPPOSTI

Una sola vittoria finora per le ospiti, una sola sconfitta per le padrone di casa, c’è quindi ovviamente molto più del fattore campo ad indicare la Savino Del Bene come grande favorita per il successo stasera nella diretta Scandicci Bergamo. Le toscane sono da anni al vertice della pallavolo femminile italiana e internazionale, anche se in patria vincere trofei è missione quasi impossibile contro la Imoco e di conseguenza in bacheca ci sono “solo” una Challenge Cup e una Coppa CEV. Nel 2024 c’è stata la finale scudetto, qualche mese fa la finale di Champions League: l’obiettivo sarebbe finalmente trionfare anche nelle competizioni più prestigiose.

Per fare ciò il cammino è molto lungo, ma mettere il massimo della pressione possibile su Conegliano fin dalla stagione regolare potrebbe contribuire a mettere più in difficoltà l’Imoco e quindi un pezzo di stagione si potrebbe decidere già in questa prima fase. Si gioca a raffica, nei prossimi giorni avremo un altro turno infrasettimanale e tutto potrebbe farsi sentire più avanti, quando la Savino Del Bene cercherà di farsi trovare pronta all’appuntamento con la storia: un altro tassello del progetto andrà al suo posto con la diretta Scandicci Bergamo?