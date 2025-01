DIRETTA SCANDICCI BIELSKO-BALA: MATCH SENZA VALORE!

Ci prepariamo alla diretta Scandicci Bielsko-Bala che ci terrà compagnia alle ore 20:00 di mercoledì 22 gennaio, al Palazzo Wanny di Firenze: con questa partita va in archivio il girone E di Champions League 2024-2025, e diciamo subito che si tratta di una passerella per la Savino del Bene, che fino a questo momento ha condotto una prima fase assolutamente priva di sbavature, vincendo ogni singola partita e senza lasciare per strada un singolo set. Scandicci, che all’andata aveva vinto 3-0 in Polonia, ha già conquistato la qualificazione diretta ai quarti di finale ma questo si deve soprattutto agli altri risultati, perché il girone a parte le fiorentine è stato in equilibrio.

Sarà quindi una partita con la quale provare a riprendere familiarità con la vittoria: non che la Savino del Bene non stia andando bene – anzi – ma nel weekend ha perso in casa contro Conegliano la sfida diretta per il primo posto in Serie A1, si è staccata dalla vetta e ha capito che per arrivare a insidiare la Imoco dovrà ancora lavorare, in Champions League però le cose hanno tutt’altra piega ed è per questo che per il momento si può sognare in grande stile, dunque aspettando che la diretta Scandicci Bielsko-Bala prenda il via proviamo a capire qualcosa in più sui temi della partita.

COME VEDERE LA DIRETTA SCANDICCI BIELSKO-BALA IN STREAMING VIDEO TV

Ricordiamo che la diretta Scandicci Bielsko-Bala non sarà disponibile in tv sui canali tradizionali, ma potrete assistere a questo match di Champions League sulla piattaforma DAZN – alla quale dovrete essere abbonati – dunque con una visione in diretta streaming video oppure utilizzando uno degli apparecchi compatibili, come una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

DIRETTA SCANDICCI BIELSKO-BALA: SOLO PER LA FIRMA

Come abbiamo già detto la diretta Scandicci Bielsko-Bala rappresenta una pura formalità per la Savino del Bene, che si è già qualificata ai quarti di Champions League: il motivo risiede nel fatto che le squadre alle sue spalle si sono tolte punti a vicenda, le polacche per esempio hanno perso sia a Stoccarda che, incredibilmente, sul campo del Voluntarii mentre le tedesche accusano già le due sconfitte contro Scandicci e in più sono cadute proprio a Bielsko-Bala, motivo per cui quelle che sarebbero dovute essere le principali rivali delle fiorentine hanno 6 punti a testa e si giocano la possibilità di chiudere al secondo posto arrivando ai playoff.

Naturalmente a essere favorita in questo senso è Stoccarda, che ospita il Voluntarii: per il Bielsko-Bala l’unica speranza è che questa sera la Savino del Bene faccia riposare le sue titolari schierando le seconde linee, e sia già concentrata sull’imminente Coppa Italia e sugli impegni di campionato. L’alternativa sarebbe quella di ripartire dalla Coppa Cev, che poi le polacche potrebbero puntare a vincere; discorsi che naturalmente non interessano una Scandicci che è proiettata alla possibilità di migliorare i quarti di finale che aveva raggiunto lo scorso anno, anche sognare la finale in questo momento non è così peregrino anche se la strada sarà ancora molto lunga.