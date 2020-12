Diretta Scandicci Busto Arsizio/ Streaming video Rai: è derby in Champions League!

DIRETTA SCANDICCI BUSTO ARSIZIO: RIPARTE LA CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY

Scandicci Busto Arsizio, che sarà diretta dagli arbitri Simone Santi e Epaminondas Gerothodoros, si gioca al PalaRiadoli martedì 1 dicembre, con inizio alle ore 17:30, e vale per la prima giornata nella fase a gironi della Champions League 2020-2021 di volley femminile. Subito un derby, tra due delle quattro rappresentanti italiane di questa competizione: siamo nel gruppo A che comprende anche SkvRes e Schwerin, naturalmente la speranza è quella di portare entrambe le nostre squadre al prossimo turno e, almeno sulla carta, le cose dovrebbero andare in questo modo. Dunque sarà interessante stabilire chi riuscirà a prendersi la vittoria che potrebbe già dare un bel vantaggio in questo senso; va ricordato, e lo faremo tra pochissimo, che anche in questo caso la pandemia da Coronavirus ha obbligato la federazione europea di volley a rivedere qualcosa a livello strutturale. Vedremo dunque cosa succederà nella diretta di Scandicci Busto Arsizio, aspettando la quale possiamo provare a fare qualche analisi circa i temi principali del match.

SCANDICCI BUSTO ARSIZIO IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Scandicci Busto Arsizio sarà trasmessa su Rai Sport e Rai Sport +, due canali che trovate sul digitale terrestre: appuntamento quindi in chiaro per tutti sulla televisione di stato, più precisamente ai numeri 57 e 58. In assenza di un televisore, sarà come sempre la stessa emittente a fornire la possibilità di seguire la partita tramite il servizio di diretta streaming video, accedendo senza costi aggiuntivi al sito di Ray Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA SCANDICCI BUSTO ARSIZIO: RISULTATI E CONTESTO

Con Scandicci Busto Arsizio tornano anche le grandi emozioni internazionali del volley femminile: come noto, lo scorso anno il torneo è stato cancellato a causa del lockdown, i cui effetti sono ancora presenti nel mondo dello sport. Infatti, la CEV ha deciso di creare delle bolle che fanno ormai parte della normalità in eventi di questo tipo: il girone A si giocherà interamente a Scandicci, così che le varie squadre coinvolte abbiano dovuto effettuare un solo viaggio per poi essere “rinchiuse” nelle strutture evitando i contatti non necessari. Il che certamente non impedisce che possano esserci casi di positività (lo abbiamo visto nel basket, recentemente) ma sicuramente ne riduce il rischio; ad ogni modo, al netto dell’assenza di pubblico, questo potrebbe essere un vantaggio psicologico non indifferente per la Savino del Bene che, se ci riferiamo al campionato di Serie A1, sta facendo molto meglio di Busto Arsizio confermando di potersi andare a prendere uno dei primi 3-4 posti nella classifica, per poi giocarsi le sue carte ai playoff. La Unet E-Work invece sta parecchio faticando, ma spesso e volentieri l’atmosfera della Champions League potrebbe cambiare le carte in tavola; dunque vedremo quello che succederà nella partita di oggi, un derby italiano niente male per iniziare il percorso.

