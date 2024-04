DIRETTA SCANDICCI CONEGLIANO/ Video streaming Rai: un tabù già sfatato! (finale gara-2, 20 aprile 2024)

DIRETTA SCANDICCI CONEGLIANO: TABÙ SFATATO

Si gioca tra poco la diretta di Scandicci Conegliano, ma noi possiamo già parlare di un tabù che la Savino del Bene ha sfatato: per la prima volta nella sua storia, infatti, Scandicci ha vinto una partita di playoff contro la Imoco. Fino a mercoledì sera il bilancio era 7-0 in favore di Conegliano: nel 2021 e 2022 le pantere avevano vinto la semifinale con un 2-0 nella serie, mentre nel 2017-2018 avevano fatto anche meglio perché la formula prevedeva ancora che anche questo turno della post season si disputasse al meglio delle cinque partite. Non solo: Scandicci e Conegliano avevano chiuso entrambe con 50 punti, ma il secondo posto alle spalle di Novara se lo era preso la Savino del Bene che dunque aveva il vantaggio del campo.

Eliminata Pesaro, la squadra fiorentina aveva incrociato la Imoco che aveva fatto fuori Piacenza; ecco, Conegliano aveva vinto la serie concedendo un solo set alle avversarie (in gara-2) e volando in finale, dove aveva ribaltato la Igor Gorgonzola e ottenuto il secondo scudetto nella storia. Da quel momento sarebbe cominciato il dominio di Conegliano nel volley femminile italiano, ma Scandicci ha lavorato a fondo per migliorarsi e, dopo aver centrato la prima finale scudetto di sempre, finalmente è anche riuscita a battere la Imoco e nel modo più bello, in trasferta e al tie break con due match point annullati. L’inerzia ora potrebbe decisamente pendere dalla parte della Savino del Bene, ma guai a sottovalutare le campionesse regnanti… (agg. di Claudio Franceschini)

FIORENTINE PER SOGNARE!

La diretta di Scandicci Conegliano è in programma alle ore 20:30 di sabato 20 aprile, presso il Palazzo Wanny di Firenze: siamo dunque a gara-2 della finale scudetto di volley Serie A1 2023-2024 e attenzione, perché tre sere fa è già saltato il banco e, contro ogni pronostico, la Savino del Bene ha sbancato il PalaVerde e si è presa il vantaggio nella serie e il fattore campo. Un altro successo di Scandicci porterebbe le fiorentine ad avere un triplo match point, garantendosene almeno uno in casa e sapendo di avere poi un’altra, eventuale opportunità: forse Conegliano non ha ancora le spalle al muro, ma certamente arriva al Palazzo Wanny in uno scenario complesso.

Per la Imoco lo è ancora di più perché inatteso: Conegliano, che nelle ultime cinque stagioni ha vinto tutto, pensava di sfruttare l’infuocato pubblico di Villorba per volare 1-0 nella serie, invece ha incredibilmente fallito un’occasione e soprattutto ha capito che questa Savino del Bene ha fatto il salto di qualità, come si era già visto nella semifinale dominata contro Milano, e adesso ha davvero una grande occasione. Vedremo allora, perché la diretta di Scandicci Conegliano è dietro l’angolo; mentre aspettiamo che la partita prenda il via, proviamo a riassumere il contesto nel quale si gioca e ipotizzare l’andamento di gara-2 della finale scudetto.

DIRETTA SCANDICCI CONEGLIANO: ALLUNGO O PAREGGIO?

Nella diretta di Scandicci Conegliano la Imoco deve ripartire dagli errori di gara-1: forse le pantere pensavano di avere la prima vittoria in pugno, hanno sempre dovuto inseguire la Savino del Bene ma nel tie break sono scappate sul 13-10, quasi fatta. La partita però è girata su un video challenge vinto da Scandicci; la Savino del Bene ha ritrovato improvvisamente fiducia, passando da quattro possibili match point per le avversarie a una situazione più “comoda”, e dopo aver cancellato due possibilità di Conegliano per chiudere i giochi ha incredibilmente vinto, come detto prendendosi anche il fattore campo.

Tradotto: a Scandicci basterà vincere le due partite casalinghe per festeggiare il primo scudetto alla prima finale di sempre. Naturalmente, adesso entra in gioco Massimo Barbolini che, dall’alto della sua esperienza, dovrà essere bravo – come anche le sue straordinarie giocatrici – a tenere l’ambiente con i piedi per terra, perché se c’è una squadra in grado di rimontare (e lo ha fatto vedere anche in Champions League) è proprio Conegliano, che non a caso ha una bacheca piena di trofei. Insomma, il 2-0 per la Savino del Bene o il pareggio della Imoco sono scenari che allo stesso modo si possono verificare, la diretta di Scandicci Conegliano ci darà il suo verdetto.











