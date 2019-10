Diretta Scandicci Cuneo/ Streaming video Rai: S. Bernardo per l’impresa (volley)

Scandicci Cuneo, diretta dagli arbitri Bruno Frapiccini e Marco Turtù, è la partita di volley femminile in programma oggi, sabato 19 ottobre 2019 tra le mura del Palazzetto dello Sport di Scandicci: fischio d’inizio fissato per le ore 20.30. Il primo campionato per club di volley femminile torna subito protagonista e lo fa con la diretta tra Scandicci e Cuneo, gustoso anticipo della seconda giornata di Serie A1. Dopo quindi una prima giornata di esordio, si deve fare subito sul serio nel campionato italiano: il calendario come ben sappiamo è sempre più fitto ogni anno che passa e certo non possono essere lasciati in giro i tre punti messi subito in palio in terra toscana. Pure siamo ben curiosare di testare le ambizioni dei due club, da cui ci attendiamo moltissimo in stagione.

STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che anche quest’anno la tv di stato si è assicurata i diritti per trasmettere in diretta almeno una partita del Campionato di Serie A1 di volley femminile a giornata. Dunque l sfida di questa sera tra Scandicci e Cuneo sarà visibile in diretta tv al canale Raisport + e sarà garantita ovviamente anche la diretta streaming video della partita, tramite il ben noto portale raiplay.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL MATCH

DIRETTA SCANDICCI CUNEO: IL CONTESTO

In attesa quindi di poter dare la parola al campo, andiamo subito a vedere come Scandicci e Cuneo, in diretta solo dalle ore 20.30, oggi approdano alla seconda giornata della stagione regolare. Partendo naturalmente dalle padroni di casa, ecco che la Savino del Bene è certo il club da tenere d’occhio fin da questo prime battute. L’anno scorso le fiorentine avevano ben fatto paura alle big e al termine della stagione regolare, avevano pure trovato il terzo posto in classifica. Pure quest’anno la formazione di Marco Mencarelli (appena arrivato dopo Busto Arsizio) ha intenzione di fare il bello e il cattivo tempo su in vetta e, grazie agli importanti innesti di mercato, certo darà fastidio. Nutre ambizioni meno elevate, ma certo ha ben voglia di farsi vedere Cuneo, tra le nuove entrate della Serie A1 di volley femminile (è solo al secondo anno nella prima serie). La Bosca San Bernardo si è ancora affidata a Andrea Pistola e certo si è ben rafforzata in estate con l’arrivo dell’azzurra Carlotta Cambi e della giovanissima austriaca Srna Markovic, talento tutto da scoprire. Pure sulla carta, le piemontesi non paiono ancora abbastanza mature per poter insidiare le grandi del campionato, ma la sorpresa può essere dietro l’angolo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA