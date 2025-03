DIRETTA SCANDICCI LODZ: SITUAZIONE IDEALE PER LE TOSCANE

A un passo dalla storia, la diretta Scandicci Lodz ci terrà compagnia dalle ore 18.00 oggi, mercoledì 12 marzo 2025, quando il Palazzo Wanny di Firenze sarà pronto a spingere la Savino Del Bene Scandicci verso l’obiettivo mai raggiunto nella storia dalle toscane. Obiettivamente ci siamo davvero vicini: il quarto di finale della Champions League di volley femminile infatti è stato nettamente indirizzato dal bellissimo successo per 0-3 delle toscane settimana scorsa, nel match d’andata contro le polacche del PGE Grot Budowlani Lodz.

Ecco allora che nella diretta Scandicci Lodz alle padrone di casa basterebbe una sconfitta al tie-break, oppure anche solo vincere il Golden Set in caso di un ko ancora più pesante, ma logicamente dopo un successo in trasferta per 0-3 l’auspicio è quello di chiudere i conti in modo ancora più agevole. Come abbiamo avuto già più volte modo di ricordare, sarebbe la prima semifinale di Champions League per Scandicci, che tra l’altro potrebbe aprire un potenziale tris italiano fra le migliori quattro d’Europa: speriamo allora di non ricevere sgradite sorprese dalla diretta Scandicci Lodz…

SCANDICCI LODZ IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

La diretta Scandicci Lodz in tv sarà più precisamente una diretta streaming video su DAZN in esclusiva per gli abbonati, come sempre per la Champions di volley.

Tutto il percorso in questa Champions League è stato finora autorevole per le toscane, così la diretta Scandicci Lodz ci pone ora a un passo dallo sfatare il tabù. La marcia trionfale nella fase a gironi è servita a Scandicci per avere l’accesso immediato ai quarti e anche con un abbinamento più favorevole di quanto fosse mai stato in passato, per la prima volta infatti la Savino Del Bene non deve affrontare Conegliano oppure una delle big di Istanbul. Dai playoff è emersa Lodz come avversaria in un quarto di finale che Scandicci potrebbe avere difetto già chiuso – anche se naturalmente sono concessi gli scongiuri.

Nel match d’andata, il primo set aveva proposto alti e bassi fino al 21 pari, poi però la Savino Del Bene ha dimostrato la propria superiorità nel momento decisivo. Nel secondo parziale erano state a lungo davanti le polacche, ma una serie di cinque punti consecutivi toscani al momento decisivo ha indirizzato il set. Nel terzo infine Scandicci era partita subito forte, poi ha contenuto il tentativo di rimonta per chiudere sul 21-25. Insomma, i singoli set sono anche stati combattuti, ma infine è sempre emersa la più forte: si può quindi avere fiducia verso la diretta Scandicci Lodz.