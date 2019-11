Diretta Scandicci Lokomotiv Kuban/ Streaming video DAZN: toscane in Champions League

Scandicci Lokomotiv Kuban si gioca alle ore 20:30 di mercoledì 27 novembre, e al PalaEstra di Siena va in scena una partita valida per la seconda giornata nel gruppo B di Champions League 2019-2020 di volley femminile. Stiamo già parlando di una sfida al vertice, perchè entrambe le squadre hanno vinto all’esordio e ora tornano in campo a soli due giorni di distanza per una partita che potrebbe già consegnare la qualificazione virtuale: le russe hanno piegato il Nova Branik mentre la Savino del Bene ha fatto un autentico capolavoro andando a vincere sul campo del VakifBank, una delle squadre migliori d’Europa. Avendo ottenuto il successo al tie break le fiorentine, che in campionato stanno ancora procedendo a singhiozzo, hanno al momento un punto in meno rispetto alle avversarie di questa sera, ma puntano a operare il sorpasso; vedremo allora quello che succederà nella diretta di Scandicci Lokomotiv Kuban, della quale possiamo intanto introdurre i temi principali.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Scandicci Lokomotiv Kuban sarà disponibile su DAZN1: il canale della nuova emittente è un’esclusiva non solo dei suoi abbonati ma anche dei clienti Sky, che lo troveranno infatti al numero 209 del decoder. In assenza di un televisore sarà possibile seguire la partita di Champions League volley anche in diretta streaming video, attivando l’applicazione DAZN su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA SCANDICCI LOKOMOTIV KUBAN: RISULTATI E CONTESTO

Scandicci Lokomotiv Kuban rappresenta per la Savino del Bene la possibilità di confermarsi in testa al girone di Champions League: le toscane non potevano iniziare meglio la loro corsa nel torneo, la vittoria contro il VakifBank è stata preziosissima se consideriamo che la squadra turca ha vinto quattro delle ultime nove edizioni della Champions League, giocando altre due finali e in un’altra occasione raggiungendo il terzo posto. Eppure Scandicci ha fatto sua la partita, dimostrando di poter essere altamente competitiva anche in campo internazionale; bisogna immediatamente riscattare il ko di campionato contro Conegliano e questa potrebbe essere la serata giusta per farlo. Anche il Lokomotiv Kuban, come la Savino del Bene, è una squadra che vuole maturare maggiore esperienza in ambito internazionale e che punta ad essere presente alla Final Four; siamo ancora all’inizio di questa Champions League di volley femminile ma l’incrocio del PalaEstra è già importante per entrambe le formazioni.



