DIRETTA SCANDICCI MILANO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Tutto davvero pronto per la diretta Scandicci Milano, ci resta giusto il tempo per qualche ulteriore curiosità sulla semifinale di Coppa Italia. In Serie A1 si è giocata per ora la partita di andata, al Palazzo Wanny di Firenze la Savino del Bene ha avuto la meglio al tie break dopo essere stata sotto 0-1 e 1-2, come già detto la semifinale playoff dello scorso anno si era risolta con un 2-0 a favore di Scandicci che non aveva mollato nemmeno un set ma nel corso della regular season il Vero Volley aveva vinto entrambe le partite. Non solo: prima di questo filotto di tre gare da parte delle fiorentine, Milano ne aveva vinte cinque consecutive.

Il quadro generale, comunque in equilibrio, racconta di 15 vittorie da parte di Scandicci e 14 delle milanesi; va anche ricordato che l’attuale allenatore della Savino del Bene, cioè Marco Gaspari, per quattro anni è stato coach del Vero Volley con cui ha vinto la Coppa Cev, raggiunto due finali consecutive in Coppa Italia e soprattutto quella di Champions League e due di campionato, pur cadendo sempre di fronte all’immancabile Conegliano. Adesso Gaspari potrebbe portare alla gloria le fiorentine ma questo lo scopriremo, finalmente è tutto pronto e possiamo davvero lasciarci contagiare dall’atmosfera della diretta Scandicci Milano! (agg. di Claudio Franceschini)

INFO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE SCANDICCI MILANO

Per la diretta Scandicci Milano in tv saremo su Rai Sport con la possibilità di diretta streaming video attraverso sito o app di Rai Play o, in alternativa e in abbonamento, su Volleyballworld.com. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING SCANDICCI MILANO SU RAIPLAY

VERO VOLLEY PER LA RIVINCITA!

Alle ore 18:00 di sabato 8 febbraio la diretta Scandicci Milano si gioca come seconda semifinale della Coppa Italia 2024-2025 di volley femminile: siamo alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, sede della Final Four, e dobbiamo ancora scoprire il nome della seconda finalista. Possiamo dire due cose per introdurre la partita: innanzitutto si tratta ovviamente di un big match tra due delle corazzate de volley italiano, poi per il Vero Volley è un’ideale rivincita visto che l’anno scorso, come ricorderete, era stata proprio la Savino del Bene a vincere la serie di semifinale playoff impedendo a Milano di accedere alla finale scudetto.

A dire il vero, in Coppa Italia questa sfida, sempre valevole per la semifinale, l’aveva vinta la squadra milanese al tie break, dunque anche Scandicci ha qualche motivo di rivalsa; al netto dei precedenti e dei sentimenti con cui le due squadre arrivano all’appuntamento, possiamo già dire che vada come vada la diretta Scandicci Milano sarà un grande spettacolo, questo anche a prescindere da chi vincerà e conquisterà il pass per la finale di Coppa Italia. Non ci resta che aspettare che la partita prenda il via, intanto abbiamo ancora un po’ di tempo per addentrarci tra le pieghe di questa bellissima rivalità.

DIRETTA SCANDICCI MILANO: UNA BELLA RIVALITÀ

Prende il via tra poco la diretta Scandicci Milano, che certamente porta con sé una forte rivalità: possiamo dire che le due squadre lottino per la posizione di anti-Conegliano, vale a dire con la possibilità di fare lo sgambetto alla dominante Imoco qualora il passo delle venete dovesse rallentare. Fino a questo momento non è stato così: Milano l’anno scorso ha perso la finale di Champions League e quest’anno ha ceduto a Conegliano nella Supercoppa che ha aperto la stagione del volley femminile, mentre Scandicci come già ricordato era caduta nella serie della finale scudetto, nonostante lo splendido blitz in gara-1.

La diretta Scandicci Milano sarà anche una bella occasione per vedere un nuovo capitolo del duello tra Ekaterina Antropova e Paola Egonu: compagne di nazionale, forse anche in competizione nel periodo che ha poi portato all’addio di Davide Mazzanti, in realtà due straordinarie giocatrici che sono un grande vanto per l’Italia e che non a caso hanno contribuito in larghissima misura alla storia medaglia d’oro olimpica della scorsa estate. Adesso saranno avversarie nella semifinale di Coppa Italia e noi davvero non vediamo l’ora di sapere cosa succederà sul taraflex della Unipol Arena, l’attesa sta per terminare…