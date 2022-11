Diretta Scandicci Monza/ Streaming video Rai: si attende uno show! (volley Serie A1)

DIRETTA SCANDICCI MONZA: BIG MATCH!

Scandicci Monza, che è in diretta dal Palazzo Wanny di Firenze alle ore 20:30 di mercoledì 16 novembre, si gioca per la 7^ giornata nel campionato di volley Serie A1 2022-2023. Il campionato femminile vive un altro turno infrasettimanale, ormai una costante in questa stagione; nel capoluogo toscano va in scena una grande sfida, perché le due squadre sono candidate alla vittoria della regular season e poi le vedremo protagoniste nei playoff, con la Vero Volley che forse può giocare un ruolo da maggiore protagonista (è la finalista uscente) ma la Savino del Bene che continua a salire di colpi ed è miglioratissima.

Monza è ancora imbattuta e nel fine settimana ha schiantato anche Vallefoglia con un netto 3-0; identico punteggio per Scandicci nella trasferta di Macerata, per le fiorentine una sola sconfitta in sei partite giocate e quindi il rendimento è quasi identico, il che potrebbe regalarci un grande spettacolo. Staremo a vedere quello che succederà nella diretta di Scandicci Monza; aspettando che la partita prenda il via possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali che potrebbero emergere dalla scintillante serata che ci attende al Palazzo Wanny di Firenze.

DIRETTA SCANDICCI MONZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Scandicci Monza viene trasmessa dalla televisione di stato: l’appuntamento per tutti gli appassionati è su Rai Sport + HD (numero 58 del telecomando) ovviamente con la possibilità di diretta streaming video visitando il sito di Rai Play o installandone la relativa app, sempre senza costi aggiuntivi. Da ricordare poi che tutte le partite della Serie A1 femminile di volley sono fornite in aggiunta, sempre in mobilità, dalla piattaforma Volleyballworld.net, e anche in questo caso bisognerà aver sottoscritto un abbonamento al servizio. Per il tabellino play-by-play aggiornato in tempo reale potrete invece consultare il sito ufficiale www.legavolley.femminile.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI SCANDICCI MONZA SU RAIPLAY

DIRETTA SCANDICCI MONZA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Scandicci Monza ci presenta un big match, né più né meno: stiamo parlando di due squadre che fanno parte dell’élite del volley femminile in Italia, e che non a caso l’anno scorso sono arrivate in semifinale insieme a Conegliano e Novara. La Vero Volley ha poi fatto il passo ulteriore riuscendo a timbrare la finale; si è dovuta arrendere alla Imoco come già era successo in Champions League, ma in questa stagione può schierare quella Miriam Sylla che con le pantere ha vinto tutto, e che di conseguenza può essere – come del resto sta già dimostrando – una straordinaria addizione alla squadra.

Dal canto suo Scandicci continua a salire di colpi; la Savino del Bene ormai può dirsi facente parte di quel gruppo ristretto di squadre che iniziano la stagione nella consapevolezza di poter vincere lo scudetto, forse manca ancora quel definitivo salto di qualità e poi molto dipenderà dalla reale competitività di Conegliano, una realtà con la quale del resto anche Monza deve fare i conti. Vedremo allora: sicuramente Scandicci Monza ci regalerà un bellissimo spettacolo, tra poco scopriremo se le toscane agganceranno le brianzole in classifica o se al contrario arriverà un ulteriore allungo da parte di una Vero Volley sempre più dominante…











