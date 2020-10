Diretta Scandicci Novara/ Streaming video Rai: anticipo bollente! (Serie A1)

DIRETTA SCANDICCI NOVARA: PARTITA EQUILIBRATA

Scandicci Novara, in diretta dal Palazzetto dello sport di Scandicci, è la partita di volley femminile in programma oggi, sabato 24 ottobre 2020: fischio d’inizio previsto per le ore 21.00. E’ dunque con la diretta tra Scandicci e Novara che diamo il via alla settimana giornata del campionato della Serie A1 di volley ed è sfida veramente interessante quella che ci si presenta questa sera: in campo infatti avremo la blasonata Igor, pronta a far valere il prestigio del suo nome e della sua rosa anche in questo nuovo appassionate turno; dall’altra parte pure un avversario di grandissimo livello come è la Savino del Bene, vera sorpresa delle ultime stagioni del primo campionato italiano e club che punta a insidiare le migliori anche in questa nuova stagione sul taraflex. La diretta tra Scandicci e Novara di questa sera sarà certamente anticipo di gran lusso, dove lo spettacolo è assicurato.

DIRETTA SCANDICCI NOVARA, IN TV E STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE LA PARTITA

Segnaliamo a tutti gli appassionati che oggi la sfida tra Scandicci e Novara sarà visibile in diretta tv e per la precisione sulla tv di stato al canale 57 Raisport + HD: garantita ovviamente anche la diretta streaming video della partita di volley femminile, tramite il noto servizio Raiplay.it.

DIRETTA SCANDICCI NOVARA: IL CONTESTO

Abbiamo detto prima della diretta tra Scandicci e Novara come match di grandissimo spettacolo: ce lo dicono i risultati e i traguardi raggiunti dalla due formazioni nelle ultime due stagioni, come i due spogliatoi, colmi di vere big della pallavolo. Ma pure non trascuriamo quando hanno fatto le due società in queste prime battute della nuova stagione della serie A1 di volley femminile certo molto importante. Partiamo dalle padrone di casa, la ragazze di Mister Barbolini, che approdano al turno odierno vantando ben la seconda posizione nella classifica della Serie A1: per le fiorentine è quasi bottino pieno con 14 punti messi da parte e un tabellino che ci racconta di 5 successi e un solo scivolone, occorso contro Conegliano capolista. Non meno di peso quanto fatto finora da Novara, che pure ricordiamo che ancora almeno un paio di incontri da recuperare. Al momento la Igor di Lavarini è solo alla 5^ posizione con 9 punti ma non lasciamoci ingannare: le azzurre hanno disputato per ora solo 4 incontri e di questi tre sono stati vinti con un risultato netto. Pur leggiamo a tabella solo una la sconfitta messa da parte finora, realizzata con Monza (al momento 4^ forza del campionato). E’ questi sono solo i dati che i due club hanno messo da parte e che non raccontano in pieno l’ottimo stato di forma che le due rose vantano alla viglia della 7^ giornata di campionato: sarò veramente partita da non perdersi.

