DIRETTA SCANDICCI NOVARA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Prende il via l’attesissima diretta Scandicci Novara, partita che in 28 precedenti è stata vinta per ben 20 volte dalla Igor Gorgonzola; tra queste anche la sfida di andata in questo campionato di Serie A1, bellissimo spot per il volley perché si era conclusa sul 3-2. A proposito: c’è un dato abbastanza netto che riguarda i tie break, infatti nelle nove occasioni in cui queste due squadre sono arrivate al quinto set abbiamo avuto sette affermazioni di Novara. L’ultima di Scandicci era stata miportante: gara-1 della semifinale playoff nel 2018-2019, ma poi la qualificazione in finale era andata alle piemontesi che, per l’appunto, avevano vinto terzo e quarto episodio al tie break.

Quello è stato il secondo e ultimo incrocio nella post season: per trovare il primo bisogna tornare al 2017, in questo caso un primo turno con la Savino del Bene che non era ancora la corazzata di oggi, ed era caduta per 1-2 dopo aver vinto la prima partita in casa. Cosa succederà nei playoff di questa stagione lo scopriremo presto ma ora sia Scandicci che Novara sono pronte per contendere lo scudetto a Conegliano, che resta un passo superiore; intanto mettiamoci comodi e lasciamo parlare il Palazzo Wanny di Firenze perché la diretta Scandicci Novara sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SCANDICCI NOVARA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Naturalmente la diretta Scandicci Novara in tv viene trasmessa su Rai Sport, quindi in chiaro per tutti gli appassionati che potranno seguire il big match anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi su sito e applicazione di Rai Play oppure in abbonamento tramite la piattaforma Volleyballworld.com. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING SCANDICCI NOVARA SU RAIPLAY

CHE GRANDE SFIDA!

Con la diretta Scandicci Novara, in programma alle ore 20:30 di sabato 1 marzo presso il Palazzo Wanny di Firenze, si chiude per le due corazzate la regular season di volley Serie A1 2024-2025: momento davvero complesso per la Savino del Bene dal punto di vista del calendario, perché dopo la grande sfida contro Milano arriva un altro big match per archiviare al meglio un percorso che è stato positivo anche se non privo di difficoltà, naturalmente per Scandicci il grande obiettivo è quello di tornare a giocare la finale scudetto e magari stavolta anche vincerla, pur se bisognerà fare i conti innanzitutto con Conegliano e poi anche con il Vero Volley.

Novara sta provando a tornare grande: ancora qualche incidente di percorso come la partita di Bergamo, vinta sì al tie break ma che sarebbe potuta essere un comodo 3-0 esterno, ma tutto sommato Lorenzo Bernardi sta facendo un ottimo lavoro nel riportare la Igor Gorgonzola dove era arrivata prima che la Imoco irrompesse sulla scena, anche in questo caso possiamo parlare di obiettivi che sono uguali a quelli delle fiorentine ma intanto ci godiamo questo big match lasciando la parola alla diretta Scandicci Novara, sperando naturalmente che l’attesa valga poi il gioco.

DIRETTA SCANDICCI NOVARA: TRA EUROPA E SOGNO TRICOLORE

Nella diretta Scandicci Novara assisteremo dunque a un big match tra due squadre che sono in corsa per lo scudetto: la differenza sta nel fatto che la Igor Gorgonzola si è già tolta lo sfizio, ma è successo otto anni fa e tra l’altro una sola volta, possiamo pacificamente dire che Novara abbia vinto meno di quanto avrebbe potuto e ora come detto deve rincorrere, pur se nella sua bacheca compare una Champions League e tra poco potrebbe anche arrivare il bis in Cev Cup, perché le piemontesi giocheranno la prossima settimana l’andata della semifinale. Scandicci invece è in Champions League e affronterà Lodz per un posto nelle prime quattro: anche in ambito europeo bisogna salire di colpi.

L’anno scorso la Savino del Bene aveva dimostrato di potersela giocare ed era caduta contro Eczacibasi sul quale aveva avuto la meglio nel girone, di conseguenza adesso ci aspettiamo che possa essere fatto qualche passo avanti e almeno la semifinale è un obiettivo concreto. In campionato invece, forse questa squadra rimane ancora la vera antagonista di Conegliano al netto di Milano, ma sarà sul campo che dovrà dimostrare di potere battere ancora il Vero Volley e tornare a giocarsi lo scudetto. Per ora come detto scopriamo cosa succederà nell’affascinante diretta Scandicci Novara…