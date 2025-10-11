Diretta Scandicci Perugia streaming video Rai: orario e risultato live della partita valida per la 2^ giornata di volley Serie A1.

DIRETTA SCANDICCI PERUGIA: SAVINO DEL BENE FAVORITA!

Siamo al Pala Big Mat di Firenze per la diretta Scandicci Perugia: la partita si gioca alle ore 20:30 di sabato 11 ottobre per la seconda giornata nel campionato di volley Serie A1 2025-2026, ed è una sfida che almeno sulla carta dovrebbe avere un esito scontato, con vittoria per la Savino del Bene.

Naturalmente siamo pronti alle smentite perché ogni match resta da giocare, ma Scandicci è ormai una corazzata del nostro volley e lo ha dimostrato l’anno scorso centrando la finale di Champions League (in campionato si è fermata in semifinale), dunque ha tutto per ripetersi e magari anche scalzare Conegliano dal suo infinito trono.

Va ricordato che all’esordio la Savino del Bene ha vinto sul campo di Monviso, anche se ha dovuto lasciare per strada un set; Perugia invece ha iniziato male, ha combattuto per cinque parziali ma alla fine al Pala Barton è arrivata la sconfitta al tie break contro Vallefoglia.

Dunque è su queste premesse che possiamo iniziare a scoprire quello che potrebbe succedere nella diretta Scandicci Perugia, siamo solo all’inizio di questo campionato di volley Serie A1 ma ovviamente abbiamo lo storico a darci qualche indicazione utile circa la partita che tra poco prenderà il via al Pala Big Mat.

COME VEDERE LA DIRETTA SCANDICCI PERUGIA IN STREAMING VIDEO TV

Per la diretta Scandicci Perugia l’appuntamento in tv è in chiaro su Rai Sport, mentre per la diretta streaming video dovrete essere abbonati al portale Volleyball Tv che affianca ovviamente Rai Play. DIRETTA SCANDICCI PERUGIA SU RAIPLAY

DIRETTA SCANDICCI PERUGIA: A SENSO UNICO?

Abbiamo allora una diretta Scandicci Perugia che si presenta abbastanza sbilanciata in favore della Savino del Bene, una squadra che nel corso degli anni ha acquisito sempre più consapevolezza nei propri mezzi ed è riuscita, come detto, ad arrivare sino in fondo anche in Champions League anche se poi ha dovuto lasciare lo scettro continentale all’immancabile Conegliano. Società che ha saputo lavorare seriamente e attirare grandi campionesse, da Ting Zhu all’attuale Ekaterina Antropova; affidata ancora alle cure di Marco Gaspari, il suo obiettivo rimane quello di vincere finalmente il primo scudetto nella sua breve ma intensa storia.

Perugia invece vuole prendersi i playoff: lo scorso anno le Black Angels sono arrivate molto più vicine alla retrocessione che alla post season, hanno vinto appena 8 partite su 26 e quindi come traguardo hanno innanzitutto quello di migliorare questo dato, nella speranza che possa portare a una posizione tra le prime otto della classifica anche se poi magari non sarà possibile superare il primo turno, vista l’ampia distanza che ancora corre tra le corazzate e le altre squadre di Serie A1 e che è appunto il motivo per cui ci sentiamo di dire che nella diretta Scandicci Perugia di oggi siano le fiorentine a essere nettamente favorite.