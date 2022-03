Diretta Scandicci Roma/ Streaming video Rai: obiettivi opposti (volley)

DIRETTA SCANDICCI ROMA: PADRONI DI CASA!

Scandicci Roma, diretta dagli arbitri Angelo Santoro e Rocco Brancati presso il Palazzetto dello Sport della località toscana, si giocherà con fischio d’inizio alle ore 20.30 di stasera, sabato 12 marzo 2022, come anticipo televisivo della decima giornata di ritorno del campionato di Serie A1 di volley femminile. Un rapido sguardo alla classifica del massimo campionato di pallavolo ci indica come la diretta di Scandicci Roma sia molto importante per i rispettivi obiettivi stagionali, che sono tuttavia diametralmente opposti.

La Savino Del Bene Scandicci naviga infatti in quarta posizione a quota 47 punti: attaccare le prime tre non sarà facile ma è ancora possibile, fondamentale invece sarà difendere il quarto posto dal tentativo di attacco da parte di Busto Arsizio, in palio c’è il fattore campo in quella che verosimilmente potrebbe essere la sfida dei playoff proprio contro le lombarde. Musica molto diversa per la Acqua & Sapone Roma, che fa parte del sestetto di squadre in coda alla classifica, racchiuse nello spazio di soli tre punti (anche se non tutti hanno giocato lo stesso numero di partite) e che stanno lottando duramente per evitare gli ultimi due posti, che vorranno dire retrocessione. Che cosa succederà in Scandicci Roma?

DIRETTA SCANDICCI ROMA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI VOLLEY

La diretta tv di Scandicci Roma sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando), essendo la partita selezionata in questo turno della Serie A1 di volley femminile per la trasmissione in chiaro. Questo di conseguenza significa che sarà disponibile anche la diretta streaming video accessibile a tutti tramite sito o app di Rai Play.

DIRETTA SCANDICCI ROMA: RISULTATI E CONTESTO

Come abbiamo già evidenziato, la diretta di Scandicci Roma metterà di fronte due realtà molto diverse del nostro campionato di Serie A1 di pallavolo femminile, tanto che sulla carta non dovrebbe essere in discussione il successo di Scandicci. I numeri parlano chiaro: 47 punti in classifica per le toscane contro 16 per Roma, da una parte la lotta è per la posizione migliore possibile nella griglia dei playoff e dall’altra invece si deve pensare esclusivamente alla permanenza nella massima serie.

Scandicci naturalmente questa sera deve vincere per consolidare ulteriormente il suo quarto posto, perché questo è un turno sulla carta molto favorevole per la Savino Del Bene, mentre Roma va a caccia di una impresa che si annuncia difficilissima, ma che naturalmente potrebbe ribaltare le gerarchie nella durissima lotta per la salvezza: una vittoria in casa della quarta potrebbe fare la differenza tra salvezza e retrocessione alla fine della stagione regolare. Il difficile naturalmente sarà riuscire ad ottenerla…



