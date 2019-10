Diretta Scardina Achergui/ Streaming video DAZN: che scontro a Milano! (Boxe)

E’ grande boxe oggi venerdì 25 ottobre all’Allianz Cloud di Milano (ex PalaLido): ogi infatti si accenderà la diretta dello scontro Scardina-Achergui, che mette in palio ancora una volta il titolo IBF dei pesi supermedi. L’azzurro Daniele Scardina quindi lascia gli Usa e torna nella sua Lombardia per mettere di nuovo in palio il suo titolo, in uno scontro di lusso organizzato dalla Opi Since 82 da Matchromm Boxing Italy: ovviamente il pugile nativo di Rozzano non sarà però il solo protagonista, ma saranno in totale ben otto incontri ad allietarci questa sera. Tra gli altri ovviamente meriteranno una nota a parte gli azzurri Francesco Patera, campione d’Europa dei pesi leggeri e Domenico Valentino, campione d’Italia ed ex campione del mondo dilettanti, che si sfideranno sulla distanza delle 12 riprese.

STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE SCARDINA ACHERGUI

Ricordiamo a tutti gli appassionati che la diretta Scardina Achergui, per coloro che chiaramente non potranno accorrere a Milano, non sarà visibile in diretta tv, ma in diretta streaming video, tramite il ben noto servizio in abbonamento DAZN, casa della grande boxe in questa stagione, disponibile su pc, smartphone e tablet.

DIRETTA SCARDINA ACHERGUI: LO SCONTRO PRINCIPALE

Come riferito prima in questa sera di grande boxe all’Allianz Cloud tra gli otto incontri previsti da cartello, certo l’attesa maggiore è per la diretta tra Scardina e Achergui, dove in palio vi è il titolo Ibf dei pesi supermedi, che King Torello mette di nuovo in lizza e punta ovviamente a difendere anche contro il campionissimo belga, sulla distanza delle 10 riprese. Lo scontro si annuncia a dir poco epico: l’azzurro, di stanza a Miami, è infatti imbattuto in 17 match e di questi 14 li ha vinti per KO: capiamo bene che il rozzanese si avvicina allo scontro al top della condizione. Pure difendere nuovamente il titolo non sarà facile e certo va dato merito all’avversario belga. Ricordiamo infatti bene che Achergui, professionista dal 2015 ha disputato 18 incontri con un bilancio di 13 successi e solo 4 sconfitte.



