Diretta Scardina vs De Carolis/ Streaming video tv: big match! (Milano Boxing Night)

DIRETTA SCARDINA VS DE CAROLIS: PER IL TITOLO INTERCONTINENTALE WBO!

Scardina vs De Carolis, in diretta alle ore 23:00 (circa) di venerdì 13 maggio, è il main event della Milano Boxing Night: appuntamento all’Allianz Cloud per un match tutto italiano che vale molto, ovvero il titolo intercontinentale WBO. Come detto, la diretta di Scardina vs De Carolis è solo uno degli eventi che animeranno la Milano Boxing Night: essendo quello principale arriverà in tarda serata, ma la reunion inizierà alle ore 20:00 e tra gli incontri assisteremo anche a quello di Maria Cecchi contro Mary Romero, per il titolo europeo dei pesi supergallo.

Dino Spencer, preparatore Daniele Scardina: "Batterà De Carolis"/ "Gli obiettivi..."

L’anno scorso Giovanni De Carolis aveva lottato a Manchester per la corona continentale dei pesi medi, ma era stato sconfitto da Lerrone Richards (padrone di casa) in un match che sostanzialmente non era mai cominciato; stiamo parlando però di un lottatore che è stato campione del mondo e che ora proverà a sfilare il titolo dalle mani di Daniele Scardina, che lo difende. Non vediamo l’ora di scoprire come andranno le cose nella diretta di Scardina vs De Carolis, la Milano Boxing Night sta ormai bussando alle nostre porte…

Daniele Scardina/ "Facchinetti-McGregor? Esempio di violenza, ci sono rimasto male"

DIRETTA SCARDINA VS DE CAROLIS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL MATCH

Salvo variazioni di palinsesto, non ci sarà la possibilità di assistere alla diretta tv di Scardina vs De Carolis: la nostra televisione non trasmette la Milano Boxing Night, ma c’è comunque una buona notizia perché l’intero evento sarà fornito in esclusiva da DAZN. Gli abbonati alla piattaforma potranno dunque seguire l’incontro principale e tutti gli altri in diretta streaming video, avvalendosi di dispositivi mobili (anche quelli compatibili, come Xbox o PSP4 e 5) oppure di una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

DIRETTA SCARDINA VS DOBERSTEIN/ Video streaming DAZN: parla King Toretto

DIRETTA SCARDINA VS DE CAROLIS: RISULTATI E CONTESTO

Sarà dunque la diretta Scardina vs De Carolis il main event nella Milano Boxing Night. L’incontro come detto vale per il titolo intercontinentale dei pesi medi WBO, una corona che Daniele Scardina ha conquistato lo scorso ottobre proprio a Milano, battendo Jurgen Doberstein. Nell’occasione il pugile di Rozzano ha ottenuto la sua ventesima vittoria: score impressionante per King Toretto, che dai 20 combattimenti affrontati è sempre uscito vittorioso e in 16 occasioni ha messo ko l’avversario prima del termine.

Per quanto riguarda Giovanni De Carolis, veterano della boxe (ha infatti 37 anni), è stato ed è tuttora l’ultimo campione del mondo italiano tra i pro, avendo conquistato la cintura WBA battendo Vincent Feigenbutz (altro tedesco) nel 2016. Fa dunque parte di una schiera di pugili italiani (sono 35) che sono riusciti a ottenere questo prezioso riconoscimento; questa sera però sarà davvero dura per lui, la sensazione è che Scardina sia il favorito ma tra poco la Milano Boxing Night avrà inizio, e allora vedremo quello che succederà sul ring dell’Allianz Cloud…

© RIPRODUZIONE RISERVATA