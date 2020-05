Diretta Schalke 04 Augsburg/ Streaming video tv: Biancoblu in cerca di riscatto

Pubblicità

Schalke 04 Augsburg, in diretta dalla Veltisn Arena di Gelsenkirche, è la partita in programma oggi, domenica 24 maggio 2020: fischio d’inizio previsto alle ore 13.30. E’ dunque con la diretta Schalke 04 Augsburg che comincia per questa domenica la 27^ giornata della Bundesliga: un big match che vedrà in campo due squadre alla disperata ricerca di buone prestazioni ma soprattutto di punti sostanziosi, dopo una ripartenza in campionato (dopo i due mesi di stop per l’emergenza coronavirus) di certo non delle migliori. Sia la formazione biancoblu che i Fugger infatti anche oggi tornano in campo avendo alle spalle diversi risultati negativi a cui è necessario porre rimedio al più presto, per non compromettere quanto ottenuto in stagione. E guardando alla classifica della Bundesliga, capiamo bene che entrambe le formazioni rischiano di perdere molto: lo Schalke infatti sta perdendo contatto con le posizioni valide per l’accesso alle prossime competizioni UEFA, mentre l’Augsburg rischia pure di dover abbandonare il primo campionato tedesco. Ci aspetta dunque una partita decisiva, dove le motivazioni non mancheranno: mancherà solo il pubblico, visto che il match sarà a porte chiuse.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che la diretta Schalke 04 Augsburg di questo pomeriggio sarà visibile in diretta tv alle ore 13.30 ai canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Football (203). Diretta streaming video garantita per gli abbonati tramite il noto servizio Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI SCHALKE O4 AUGSBURG

Per le probabili formazioni della diretta Schalke 04 Augsburg, certo il tecnico biancoblu Wagner avrò studiato con grande attenzione modulo e giocatori da schierare in casa: anche perchè dopo il 4-0 subito dal Dortmund solo pochi giorni fa, urge dare in forte segnale di rilancio. Ecco allora pronto per la prima sfida del campionato di questa domenica il 3-4-2-1, dove vedremo prima punta Burstaller, questo supportato sulle fasce da Raman e Caligiuri. Dovrebbe poi toccare al quartetto con Kenny, McKennie, Serdar e Oczipka coprire la mediana, mentre Kabak, Sane e Nastasic saranno le prime scelte di Wagner per la difesa, visto che Todibo dovrebbe rimanere fuori per un problema alla caviglia. Sarà invece il 4-2-3-1 il nodulo di partenza dell’Augsburg, che dovrebbe dunque affidarsi a Neiderlechner in attacco, con alle spalle del capocannoniere Richter, Lowen e Vargas. In mediana il tecnico Herrlich, di nuovo in campo dopo la sospensione per aver violato la quarantena, dovrebbe quindi affidarsi a Khedura e Baier, mentre toccherà al duo Gouweleeuw-Jedvaj agire al centro del reparto difensivo: Framberger e Philipp Max saranno in corsia.

QUOTE E PRONOSTICO

Per la diretta tra Schalke 04 Augsburg, benché come abbiamo detto entrambi i club non stiano passando un grande momento, pure il favore del pronostico è nettamente per i padroni di casa. La Snai, nell’1×2 ha infatti fissato la vittoria dello Schalke 04 a 2.00, contro il piò elevato 3.70 segnato per il successo dell’Augsburg: il pareggio è stato invece valutato a 3.50.



