Diretta Schalke Bayern Monaco/ Streaming video tv: altro esame per Kovac (Bundesliga)

Schalke Bayern Monaco si gioca alla Veltins Arena, con calcio d’inizio alle ore 18:30 di sabato 24 agosto: siamo alla seconda giornata della Bundesliga 2019-2020, il campionato tedesco che la formazione bavarese ha vinto nelle ultime sette stagioni (ma anche 17 nelle ultime 26) e che ovviamente punta ancora a mettere in bacheca, pur se il principale obiettivo resta la Champions League. Tuttavia per i campioni l’avvio di stagione non è stato dei migliori: prima la sconfitta nella Supercoppa di Germania subita da un Borussia Dortmund apparso più in palla e decisamente più cinico sotto porta, poi un deludente 2-2 interno contro l’Hertha Berlino per iniziare il campionato. Niko Kovac finisce dunque sotto processo una volta di più; lo Schalke 04 si è invece affidato a David Wagner per migliorare il quattordicesimo posto dello scorso anno, e l’esordio in Bundesliga ha coinciso con un pareggio a reti bianche sul campo del Borussia Monchengladbach. Aspettiamo con vivo interesse la diretta di Schalke Bayern; nel frattempo possiamo valutare in che modo i due allenatori intendono disporre le loro squadre sul terreno di gioco, leggendo in maniera più dettagliata le probabili formazioni di questa partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Schalke Bayern Monaco sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, dunque sarà un appuntamento riservato ai soli abbonati che potranno seguire questa partita sul canale Sky Sport Uno (numero 201 del decoder), o eventualmente anche su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone grazie al servizio di diretta streaming video garantito dall’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI SCHALKE BAYERN

Wagner dovrebbe utilizzare il 4-2-3-1 in Schalke Bayern Monaco: davanti a Nubel ci sono Stambouli e Nastasic con Kenny e Oczipka che corrono sulle corsie laterali, dando supporto in particolar modo ai due mediani (McKennie e Mascarell) che dovranno avere scarichi ideali sugli esterni per sviluppare la manovra. Harit il trequartista alle spalle del centravanti austriaco Burgstaller, i laterali offensivi dovrebbero essere – anche qui senza sorprese – Daniel Caligiuri e Raman anche se Skrzybski spera di avere almeno qualche minuto nel secondo tempo. Nel Bayern è arrivato Coutinho: il brasiliano potrebbe partire subito titolare, prendendo il posto di uno tra Coman e Gnabry come esterno del tridente “comandato” da Lewandowski (subito doppietta all’esordio). In alternativa Kovac può cambiare modulo, togliendo una delle due mezzali (Tolisso e Thomas Muller) e avanzando il raggio d’azione dell’altra a formare un 4-2-3-1, con Thiago Alcantara che resterebbe comunque il riferimento in mediana. Pavard o Kimmich a destra, l’altro centrale con Jerome Boateng davanti a Neuer; a sinistra Alaba resta favorito su Lucas Hernandez, del quale aspettiamo ancora l’esordio.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Schalke Bayern sono a disposizione le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai, secondo cui i campioni di Germania sono nettamente favoriti: il segno 2 per la loro vittoria vale infatti 1,38 volte la somma giocata, mentre siamo già ad un valore di 8,00 per il segno 1 che regola il successo interno. L’eventualità del pareggio, regolata come sempre dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 4,75 volte il valore della puntata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA