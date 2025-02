DIRETTA SCHWERIN MILANO: VERO VOLLEY FAVORITO!

La diretta Schwerin Milano ci attende alle ore 18.00 di stasera, mercoledì 5 febbraio 2025: si gioca presso la Palmberg Arena della città tedesca di Schwerin, dove le padrone di casa ospiteranno la Numia Vero Volley Milano nella partita d’andata del playoff della Champions League di volley femminile. Parliamoci chiaro: il Vero Volley è stato costretto a questo turno supplementare essendo arrivato secondo per un soffio dietro il Vakifbank Istanbul nel girone più nobile, con due big di altissimo livello, ma adesso è nettamente favorito per approdare comunque ai quarti di finale.

Le padrone di casa del Palmberg Schwerin infatti sono state ammesse al turno di playoff come migliore terza, ma sulla carta c’è un gap tecnico piuttosto evidente. L’obiettivo di Milano deve essere quindi quello di mettere già tutto in discesa questo playoff fin dal match d’andata in trasferta, per poi chiudere i conti fra due settimane in casa. Per chi l’anno scorso arrivò in finale e ha in squadra tutta l’ossatura della Nazionale italiana campionessa olimpica, la missione non dovrebbe essere troppo dura: bisognerà tuttavia naturalmente dimostrarlo sul campo nella diretta Schwerin Milano…

SCHWERIN MILANO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE

Anche nei playoff, come riferimento per la diretta Schwerin Milano in tv avremo più correttamente la diretta streaming video che sarà garantita agli abbonati alla piattaforma DAZN.

DIRETTA SCHWERIN MILANO: UN OSTACOLO DA SUPERARE

I numeri della fase a gironi possono aiutarci a capire la differenza di valori fra tedesche e italiane nella diretta Schwerin Milano. Fin dall’inizio della stagione si sapeva che il Vero Volley nel proprio gruppo avrebbe dovuto lottare sul filo con il Vakifbank Istanbul: entrambe hanno vinto per 3-0 tutte le quattro partite contro le altre rivali del gruppo, cioè Porto e Kamnik, la differenza l’ha fatto un singolo set negli scontri diretti, perché Milano ha perso per 3-0 all’andata a Istanbul e ha vinto “solo” 3-1 al ritorno al PalaLido.

Di conseguenza il Vero Volley deve passare dal playoff, dove comunque essendo la migliore seconda è stato abbinato alla squadra ammessa quale migliore terza. Le tedesche nel proprio gruppo hanno perso per 3-0 entrambe le partite contro l’Eczacibasi (e naturalmente questo è un segnale del fatto che siano lontane dal livello delle big), nelle restanti quattro partite hanno raccolto 8 punti e ciò è bastato per prendersi la soddisfazione di accedere ai playoff, ma francamente questo dovrebbe essere il capolinea. Adesso però spetta evidentemente ad Alessia Orro e compagne dimostrare la correttezza del pronostico sulla carta, se possibile fin da oggi con la diretta Schwerin Milano…