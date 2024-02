DIRETTA/ Scozia Francia (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (Sei Nazioni 2024, 10 febbraio)

DIRETTA SCOZIA FRANCIA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Finalmente ci siamo, la diretta di Scozia Francia per il Sei Nazioni 2024 può cominciare. L’anno scorso ovviamente questa partita si era giocata a campi invertiti, dunque eravamo a Saint-Denis: era la terza giornata e i galletti si erano imposti per 32-21, rifilando la prima sconfitta nel torneo a una Scozia che aveva esordito vincendo a Twickenham e poi superando di slancio il Galles, ma che poi sarebbe calata alla distanza non riuscendo a replicare quell’ottimo inizio. La Francia invece aveva aperto il suo Sei Nazioni con il successo in Italia, poi aveva perso in Irlanda; avrebbe chiuso con tre vittorie.

DIRETTA INGHILTERRA GALLES/ Video streaming tv: uno stadio leggendario (Sei Nazioni 2024, 10 febbraio)

Due anni fa, a Murrayfield, sempre nella terza giornata la Francia aveva ottenuto un bel successo con il risultato di 17-36; una delle cinque vittorie da parte dei galletti, che infatti avevano portato a casa il titolo del Sei Nazioni con tanto di Grande Slam completato il 19 marzo allo Stade de France, grazie al 25-13 sull’Inghilterra. Ora non resta altro da fare che metterci comodi e stare a vedere quello che succederà sul terreno di gioco del Murrayfield di Edimburgo, finalmente è arrivato il momento che stavamo aspettando e quindi la diretta di Scozia Francia per il Sei Nazioni 2024 può davvero farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Galles Scozia (risultato finale 26-27): Van der Merwe sfiora il tris! (Sei Nazioni 2024, 3 febbraio)

SCOZIA FRANCIA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Scozia Francia è affidata ai canali della televisione satellitare: è infatti Sky Sport a trasmettere tutte le partite del Sei Nazioni 2024 e naturalmente non farà eccezione questo match, che sarà riservato agli abbonati a questa emittente. In assenza di un televisore si potrà avere accesso alle immagini anche attraverso il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi: basterà infatti, per i clienti, installare e attivare l’applicazione Sky Go sui loro dispositivi mobili, come PC, tablet e smartphone. In alternativa, per la mobilità, bisognerà aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma Now Tv.

Diretta/ Italia Inghilterra (risultato finale 24-27): inutile la meta di Ioane (Sei Nazioni 2024, 3 febbraio)

I BRITANNICI SPERANO!

Scozia Francia viene diretta dall’arbitro australiano Nic Berry: appuntamento alle ore 15:15 italiane di sabato 10 febbraio, siamo al Murrayfield di Edimburgo per la seconda giornata del Sei Nazioni 2024 di rugby. In questa competizione la Scozia ha esordito molto bene: vittoria esterna contro il Galles e oggi, almeno sulla carta, la possibilità di replicare davanti al pubblico di casa provando a esplorare una crescita che negli ultimi tempi si è vista, anche se il Sei Nazioni per la nazionale scozzese rimane proibito da ben 25 anni e non è certo un lasso di tempo indifferente.

La Francia invece ha iniziato male: battuta in casa dall’Irlanda, una sconfitta netta che ci ha detto come gli irlandesi siano in questo momento una spanna superiori agli avversari ma anche che gli stessi galletti devono dare una sterzata, la Coppa del Mondo si è conclusa in tono agrodolce e adesso nel Sei Nazioni 2024 c’è la possibilità di riscattarsi, ma l’avvio non è stato confortante. Vedremo cosa succederà nella diretta di Scozia Francia, aspettando questa partita possiamo fare qualche rapida annotazione sui temi principali di questa partita al Murrayfield.

DIRETTA SCOZIA FRANCIA: RISULTATI E CONTESTO

Con la diretta di Scozia Francia raccontiamo una partita che, almeno in epoca recente, ha sorriso ai galletti ma che oggi potrebbe raccontare una storia diversa. La Scozia come detto è in crescita: nella Coppa del Mondo ha mancato la qualificazione ai quarti di finale ma era inserita in un girone terribile, nell’ultimo Sei Nazioni ha sicuramente fatto il suo anche se forse rimane lontana dai livelli che le permetterebbero realmente di sollevare il trofeo. Vincere contro la Francia sarebbe importanti: si resterebbe imbattuti, in attesa delle prossime giornate con grande fiducia.

Una Francia che invece è uscita dalla Coppa del Mondo con le ossa rotte, come poi approfondiremo; il Sei Nazioni 2024 sarebbe potuto servire per provare a mettersi alle spalle la delusione casalinga e andare a vincere il trofeo, ma la prima partita ci ha detto che per far fronte alle rivali bisognerà fare molto di più. L’Irlanda era certamente l’avversaria più difficile da affrontare all’esordio, adesso però si va in trasferta su un campo storico come il Murrayfield e i rischi di una seconda sconfitta consecutiva che chiuda già le porte all’inseguimento al Sei Nazioni 2024 esiste eccome. Non ci resta che affidarci al terreno di gioco per scoprire come andranno le cose tra poche ore…











© RIPRODUZIONE RISERVATA