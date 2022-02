Diretta Scozia Francia/ Streaming video tv: transalpini favoriti! (Sei Nazioni)

DIRETTA SCOZIA FRANCIA: I BLEUS PER VOLARE!

Scozia Francia, partita diretta dall’arbitro inglese Karl Dickson, si gioca al Murrayfield di Edimburgo con inizio alle ore 15:15 di sabato 26 febbraio: è valida per la terza giornata nel Sei Nazioni 2022, che arriva dunque alla metà esatta di una competizione nella quale la nazionale francese è rimasta l’unica a poter centrare il Grande Slam, e in questo momento è favorita per vincere il torneo. Francia che dopo aver battuto l’Italia all’esordio, facendo la voce grossa in una partita (ahinoi) abbordabile ha battuto anche l’Irlanda, restando a punteggio pieno e volando a +3 sulle inseguitrici.

La Scozia il colpo grosso lo ha fatto alla prima giornata, quando ha vinto la sentitissima partita contro l’Inghilterra; poi questa nazionale ha perso di misura contro il Galles ma attualmente può ancora sperare di arrivare al successo finale, che sarà difficile ma con una vittoria nella partita di oggi sarebbe certamente alla portata. Non ci resta dunque che stare a vedere quello che succederà nella diretta di Scozia Francia; mentre aspettiamo che il match del Murrayfield si giochi possiamo fare qualche rapida valutazione circa i temi principali che saranno affrontati.

DIRETTA SCOZIA FRANCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA!

La diretta tv di Scozia Francia sarà sui canali della televisione satellitare: il Sei Nazioni 2022 infatti è tornato a essere appannaggio di questa emittente, e sarà dunque possibile assistere al match previa sottoscrizione di un abbonamento (a pagamento) per il pacchetto base di Sport. Per quanto riguarda la diretta streaming video, come sempre i clienti potranno avvalersi dell’alternativa fornita dall’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi e può essere attivata su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Consigliamo infine la consultazione dei profili ufficiali del Sei Nazioni, per le informazioni utili: in particolare l’account Twitter, che trovate all’indirizzo @SeiNazioniRugby.

DIRETTA SCOZIA FRANCIA: RISULTATI E CONTESTO

Nella diretta di Scozia Francia si affrontano le due nazionali che aspettano da più tempo di vincere il Sei Nazioni: purtroppo ci sarebbe anche l’Italia che questo trofeo come sappiamo non lo ha mai messo in bacheca, se parliamo invece di chi lo ha sollevato allora scopriamo che i Bleus lo hanno fatto per l’ultima volta nel 2010, mentre la Scozia formalmente non ha mai vinto il Sei Nazioni perché il suo ultimo trionfo risale al 1999, vale a dire l’ultima edizione con il formato a cinque partecipanti, appunto prima che la nostra nazionale entrasse nel quadro. Adesso la Francia ha davvero una bella occasione, come del resto l’ha avuta anche ultimamente; si tratta di una squadra che negli ultimi anni ha fatto progressi ma non è mai riuscita a compiere il passo decisivo per arrivare davanti a tutte le sue avversarie d’oltre Manica.

La Scozia dal canto suo è sempre stata, almeno in epoca recente, la nazionale meno competitiva del lotto ma certamente anche questo team ha avuto i suoi momenti, per esempio nelle ultime due stagioni è sempre riuscita a battere l’Inghilterra e, almeno da quelle parti, questi trionfi possono anche significare quasi più di un Sei Nazioni vinto. Adesso la Scozia potrebbe avvicinare il primo posto in classifica, ma la Francia ha l’enorme occasione di volare imbattuta nelle ultime due giornate del Sei Nazioni 2022 e dunque fare un ulteriore passo verso titolo e Grande Slam: non resta che affidarci al terreno di gioco del Murrayfield per scoprire come andranno le cose nella diretta di Scozia Francia…



