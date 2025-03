DIRETTA SCOZIA GALLES (RISULTATO 14-3): FASE INIZIALE DEL MATCH

A Edimburgo la partita tra Scozia e Galles è cominciato da una ventina di minuti e, giunti quindi alla metà del primo tempo, il risultato è di 14 a 3. Nelle fasi iniziali del match gli ospiti passano in vantaggio subito al 3′ col piazzato di Anscombe ma i padroni di casa non si fanno impressionare e rispondono andando in meta al 5′ con Kinghorn. Rimpiazzato Rogers con Roberts al 10′, i gallesi subiscono un’altra meta segnata all’11’ da Jordan e trasformata anche questa da Russell. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

SCOZIA GALLES IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE

SI GIOCA

In attesa del via alla diretta Scozia Galles, possiamo ricordare che l’anno scorso questa fu una partita intensa ed emozionante, che infine gli scozzesi vinsero per 26-27, espugnando per una sola lunghezza il Millennium Stadium di Cardiff il 3 febbraio 2024. Il Galles aveva in realtà segnato quattro mete contro tre, ma la precisione al piede di Finn Russell con un 5/5 fra trasformazioni e calci di punizioni fece la differenza in favore della Scozia, esattamente il contrario di quanto successo al Cardo due settimane fa a Twickenham.

L’ultimo precedente a Murrayfield fu invece un vero e proprio monologo casalingo della Scozia, che sabato 11 febbraio 2023 travolse per 35-7 il Galles davanti al proprio pubblico. Ricordiamo che dal 2018 questo incontro mette in palio anche la Doddie Weir Cup, il Galles è ancora in vantaggio per 4-3 ma oggi potrebbe arrivare l’aggancio: scopriremo se sarà davvero come la teoria suggerirebbe seguendo la diretta Scozia Galles! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

FAVORITO IL CARDO

Due nazioni che vivono di rugby si sfidano nella diretta Scozia Galles: l’appuntamento è fissato alle ore 17.45 italiane di oggi pomeriggio, sabato 8 marzo 2025, nella quarta giornata del 6 Nazioni. Per la Scozia è una partita da vincere, in casa contro il fanalino di coda della classifica; il Galles tuttavia ha mostrato segnali di crescita nello scorso turno contro l’Irlanda e allora vorrà cercare il colpo per fermare l’imbarazzante striscia di quindici sconfitte consecutive nel Sei Nazioni, una vera e propria onta per i Dragoni.

La diretta Scozia Galles potrebbe quindi essere un po’ più incerta del previsto, a patto che gli ospiti confermino la prestazione che per almeno un’ora ha messo seriamente in difficoltà anche la ben più quotata Irlanda. Dobbiamo però dire che la Scozia ha a sua volta qualcosa in più, come ha dimostrato anche a Twickenham, dove ha incassato una sconfitta che forse non avrebbe meritato e che l’avrebbe tenuta in corsa addirittura per la conquista del titolo: adesso il sogno più grande è sfumato, ma di certo i padroni di casa vorranno onorare la loro ultima apparizione stagionale a Murrayfield dando il meglio nella diretta Scozia Galles…

DIRETTA SCOZIA GALLES: LUCI E OMBRE A EDIMBURGO

Verso la diretta Scozia Galles, dobbiamo tornare sul match che due settimane fa gli scozzesi hanno perso per 16-15 a Londra, perché fa decisamente male perdere una partita nella quale segni tre mete e ne concedi una sola ai tuoi avversari. La Scozia però non ha raccolto nemmeno un punto dai calci piazzati, che invece l’Inghilterra ha saputo sfruttare in modo magistrale per tornare a vincere la Calcutta Cup per la prima volta dal 2020. Un esito beffardo che comporta anche la fine dei sogni di gloria, comunque complicati considerando che in precedenza la Scozia aveva perso in casa contro l’Irlanda.

Per il Galles le ambizioni sono molto più limitate: le tre sconfitte raccolte nelle prime tre giornate hanno prolungato la striscia da incubo già aperta negli anni scorsi, però volendo provare a vedere il bicchiere mezzo pieno potremmo dire che i Dragoni contro l’Irlanda hanno messo in campo una prestazione certamente migliore rispetto alle precedenti, forse anche per la scossa del cambio di allenatore a Sei Nazioni in corso. Staremo a vedere se si era trattato solo di un sussulto d’orgoglio, o se la diretta Scozia Galles potrà sancire l’attesa ripartenza degli ospiti…