Diretta Scozia Galles/ Streaming video tv: al Murrayfield si sogna (Sei Nazioni 2023)

DIRETTA SCOZIA GALLES: A EDIMBURGO SI SOGNA!

Scozia Galles viene diretta dall’arbitro irlandese Andrew Brace: si gioca alle ore 17:45 (italiane) di sabato 11 febbraio, siamo nella seconda giornata del Sei Nazioni 2023 e al Murrayfield di Edimburgo si sogna in grande, perché settimana scorsa la Scozia ha vinto in Inghilterra e, oltre a portare a casa un’altra volta la Calcutta Cup, ha messo in carniere una vittoria che consente per il momento di sperare nella vittoria del Sei Nazioni 2023, un risultato che manca da 24 anni e che per quanto sia complicato resta appunto vivo, anche perché oggi il test è abbordabile.

Almeno sulla carta: all’esordio il Galles ha perso contro l’Irlanda, cedendo a Cardiff in una partita che non è stata mai in discussione; i Dragoni dunque hanno mostrato qualche evidente limite e di questo può approfittare la nazionale padrona di casa, per volare al primo posto in classifica. Naturalmente sarà il campo a raccontarci l’esito della diretta di Scozia Galles; mentre aspettiamo che si giochi noi possiamo fare qualche rapida valutazione sui temi principali che emergeranno oggi pomeriggio al Murrayfield.

DIRETTA SCOZIA GALLES STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Scozia Galles, come tutte gli altri match del Sei Nazioni 2023, sarà disponibile per gli abbonati alla televisione satellitare: il canale di riferimento per il torneo è sempre Sky Sport Arena, che trovate al numero 204 del vostro decoder. Ricordiamo ovviamente che, in assenza di un televisore, sarà possibile seguire la partita di rugby anche in diretta streaming video, attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure utilizzando gli stessi apparecchi per usufruire della piattaforma Now Tv.

DIRETTA SCOZIA GALLES: RISULTATI E CONTESTO

Nel presentare la diretta di Scozia Galles dobbiamo ovviamente ricordare quello che era successo l’anno scorso: anche nel 2022 il Sei Nazioni si era aperto con il successo scozzese sull’Inghilterra, e la sconfitta dei Dragoni a Dublino. Poi era arrivata la seconda giornata, e il Galles si era imposto per 20-17 al Millennium Stadium; logicamente adesso potrebbe succedere la stessa cosa, se non che una differenza è rappresentata dal fatto che oggi Scozia Galles si gioca a Edimburgo e dunque l’esito del match potrebbe essere diverso.

La Scozia, lo abbiamo già detto, deve dimostrare di poter aver raggiunto un livello che le consenta di competere realmente per la vittoria del Sei Nazioni 2023; sulla carta la nazionale del CT Gregor Townsend non sembra averne i requisiti necessari, ma arrivare a punteggio pieno dopo due giornate sarebbe certamente un ottimo incentivo di fiducia per le partite che verranno. Tra poco saremo in campo al Murrayfield, non resta che scoprire insieme quello che succederà in una partita che ovviamente ci auguriamo spettacolare.

