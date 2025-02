DIRETTA SCOZIA IRLANDA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Siamo finalmente alla diretta Scozia Irlanda: abbiamo parlato del Centenary Quaich, ma naturalmente la cosa più importante di questa partita è che continua la corsa verso la vittoria del Sei Nazioni 2025, che per entrambe le nazionali sarebbe più che importante. La Scozia per esempio non vince il titolo addirittura dal 1999: è l’attesa più lunga tra tutte le partecipanti, compresa l’Italia perché gli azzurri sono entrati in scena soltanto nel 2000 e dunque di fatto “pareggiano” questa striscia negativa scozzese, impensabile fino all’avvento del terzo millennio ma che invece adesso è diventata una realtà e potrebbe allungarsi.

L’Irlanda invece, avendo vinto le ultime due edizioni, ha la possibilità di fare tris: qui bisogna tornare parecchio indietro nel tempo per trovare l’ultima nazionale capace di vincere per tre volte consecutive il Sei Nazioni. Il Galles ne vinse quattro in fila a cavallo degli anni Sessanta e Settanta, ma con due asterischi: nel 1972 il torneo non si disputò, mentre clamorosamente l’anno seguente le cinque nazionali vinsero ex aequo, unico caso nella storia. L’ultima tripletta “netta” è sempre dei Dragoni, tra il 1964 e il 1966: il primo di questi trofei fu condiviso con la Scozia. Cosa succederà quest’anno? Lo scopriremo, come scopriremo come andrà a finire la diretta Scozia Irlanda che finalmente ci fa compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE LA DIRETTA SCOZIA IRLANDA IN STREAMING VIDEO TV

Ricordiamo che la diretta Scozia Irlanda sarà visibile in abbonamento sui canali della televisione satellitare, anche con la possibilità di seguirla in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi, tramite l’applicazione Sky Go.

SCOZIA IRLANDA: C’è GIÀ ARIA DI GLORIA

Siamo alla diretta Scozia Irlanda, che naturalmente si gioca al Murrayfield di Edimburgo: appuntamento alle ore 16:00 di domenica 9 febbraio per la seconda giornata del Sei Nazioni 2025. Possiamo dire che ci sia già aria di gloria, o meglio la possibilità di mettere un bel mattone sulla vittoria del torneo: entrambe le nazionali infatti hanno vinto all’esordio. La Scozia ha purtroppo battuto l’Italia: messa sotto per un’ora, ha poi saputo girare la partita con una grande prestazione che è valsa il 31-19, naturalmente è un successo che in parecchi si aspettavano ma intanto questa nazionale ha potuto iniziare con il piede giusto.

Il colpo vero, se così possiamo dire, l’ha fatto l’Irlanda: 27-22 all’Inghilterra a Dublino, dunque già una vittoria preziosa e non scontata, anche se stiamo parlando della nazionale che ha vinto le ultime due edizioni del Sei Nazioni e che dunque parte favorita nella ricerca di uno storico tris. Vedremo allora quello che succederà oggi nella diretta Scozia Irlanda, sicuramente possiamo dire che il vantaggio nel pronostico sorrida agli ospiti ma nel Sei Nazioni 2025 ci aspettiamo anche qualche sorpresa e che i rapporti di forza possano cambiare, per questo bisognerà comunque stare attenti all’orgoglio di una Scozia che potrà anche giocare in casa.

DIRETTA SCOZIA IRLANDA: IL CENTENARY QUAICH

La diretta Scozia Irlanda vale per il Sei Nazioni 2025, ma come sappiamo all’interno di questa competizione ci sono una serie di trofei che vengono messi in palio tra le varie nazioni: al Murrayfield oggi si gioca per il Centenary Quaich, che è appunto il titolo messo in palio tra Scozia e Irlanda e che, inaugurato nel 1989, prende il nome dalla coppa – appunto il Quaich. Nell’albo d’oro di questa particolare competizione gli irlandesi comandano con 21 vittorie contro 14; l’anno scorso hanno battuto la Scozia 17-13 all’Aviva Stadium, ma soprattutto hanno dominato l’epoca recente con una striscia di successi iniziata nel 2018, e finora ancora aperta.

Il 27-22 di Edimburgo dell’anno precedente rimane allora l’ultima vittoria della Scozia nel Centenary Quaich, nel terzo millennio però questa nazionale ha ottenuto soltanto quattro vittorie e oggi il dato è incredibile se letto alla luce di quanto accaduto in precedenza, ovvero dal 1989 al 1999 solo affermazioni scozzesi (tra cui anche il 6-6 del 1994, ma la Scozia deteneva il trofeo e dunque lo aveva difeso). Sappiamo bene del resto che da tempo la Scozia fatica a tenere il livello delle migliori, oggi però le cose potrebbero cambiare e allora non resta che scoprire davvero cosa succederà in questa intrigante partita del Sei Nazioni 2025 che tra poco si giocherà al Murrayfield.