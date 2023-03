Diretta Scozia Irlanda/ Streaming video tv: sarà decisiva? (6 Nazioni rugby)

DIRETTA SCOZIA IRLANDA: MATCH RICCHISSIMO DI STORIA

Scozia Irlanda, diretta dall’arbitro inglese Luke Pearce, si gioca naturalmente presso il Murrayfield Stadium di Edimburgo alle ore 16.00 italiane (le 15.00 locali) di oggi pomeriggio, domenica 12 marzo 2023, per chiudere la quarta giornata del torneo Sei Nazioni 2023 di rugby. Naturalmente si tratta di un match ricchissimo di storia, ma saranno soprattutto le esigenze di classifica ad attirare l’attenzione sull’imperdibile diretta di Scozia Irlanda, dal momento che questa partita potrebbe avere un valore fondamentale nella lotta per il trionfo finale di questa edizione del 6 Nazioni.

I padroni di casa della Scozia si giocano un’occasione enorme per cercare di rinverdire fasti ormai lontani: finora hanno raccolto due vittorie e una sconfitta nelle prime tre giornate e sono secondi (esclusi ovviamente i risultati di chi ha già giocato ieri) con 10 punti, all’inseguimento proprio dell’Irlanda, che è invece a punteggio pieno con tre vittorie e 15 punti. Per gli ospiti, una vittoria sarebbe una seria ipoteca sul trionfo finale, altrimenti tutto tornerebbe in discussione. La posta in palio sarà altissima, siamo quindi molto curiosi di scoprire che cosa potrà succedere nella diretta di Scozia Irlanda…

SCOZIA IRLANDA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA (SEI NAZIONI RUGBY)

La diretta tv di Scozia Irlanda sarà trasmessa sui canali di Sky Sport, che è tornata l’anno scorso ad essere la casa del Sei Nazioni di rugby. L’appuntamento sarà dunque su Sky Sport Arena (canale 204 della piattaforma Sky), oppure ci sarà anche la diretta streaming video di Scozia Irlanda tramite il servizio offerto da Sky Go o sulla piattaforma NOW TV, ma naturalmente tutto ciò sarà riservato agli abbonati.

DIRETTA SCOZIA IRLANDA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Scozia Irlanda ci offre lo spunto per analizzare meglio la situazione delle due Nazional in questo Sei Nazioni 2023 di rugby. Per la Scozia si sta confermando una crescita già iniziata da qualche anno: il Cardo non è più la cenerentola fra le nazionali britanniche, l’unica a non avere ancora vinto il torneo da quando è diventato Sei Nazioni. L’inizio è stato da sogno per la Scozia quest’anno, perché vincere a Twickenham (23-29) è sempre speciale, poi ecco il perentorio 35-7 casalingo contro il Galles nella seconda giornata per continuare a sognare. Certo, la sconfitta per 32-21 in Francia nella terza giornata ha ridimensionato il sogno, ma in caso di vittoria oggi tutto ritornerebbe possibile…

L’Irlanda tuttavia ha finora dimostrato di essere la squadra più forte e punta al trionfo finale in virtù di un cammino finora perfetto, a cominciare dal netto trionfo per 10-34 in Galles nella prima giornata, cui ha fatto seguito un fondamentale 32-19 casalingo contro la Francia e infine anche il colpo per 20-34 all’Olimpico contro l’Italia, che ha retto bene il confronto ma di più non ha potuto fare. Il favore del pronostico potrebbe essere quindi proprio per l’Irlanda, ma lo spettacolo sarà assicurato sotto ogni punto di vista. Sicuramente il Murrayfield Stadium di Edimburgo sarà infuocato per questo confronto sempre meraviglioso: che cosa ci dirà la diretta di Scozia Irlanda?

