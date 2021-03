Diretta Scozia Italia/ Streaming video DMax: si gioca solo per l’onore (Sei Nazioni)

DIRETTA SCOZIA ITALIA: SI GIOCA SOLO PER L’ONORE

Scozia Italia sarà diretta dall’arbitro francese Pascal Gauzère: secondo il nostro fuso orario si gioca alle ore 15:15 di sabato 20 marzo, e la partita è valida per la quinta e ultima giornata del Sei Nazioni 2021. Purtroppo arriviamo al Murrayfield di Edimburgo sapendo di essere in campo solo per l’onore: ovvero, evitare l’ennesimo Whitewash che significherebbe chiudere il torneo di rugby senza vittorie, una sorta di “onta” che chiaramente capita spesso in regime di cinque partite di sola andata ma resta comunque un traguardo estremamente negativo.

La Scozia, che ha battuto l’Inghilterra ottenendo dunque un successo, ha anche timbrato dei punti addizionali lungo il percorso: ciò significa che non sarà più possibile andare a riprenderla in classifica, e dunque ci tocca il cucchiaio di legno. Ancora una volta la spedizione azzurra al Sei Nazioni è stata fallimentare; vincere oggi non cambierebbe di molto le carte in tavola anche se si tratterebbe di un successo di prestigio perché ottenuto su un campo storico, ma sarebbe di fatto l’unica soddisfazione. Ora, aspettando che la diretta di Scozia Italia prenda il via, possiamo valutare alcuni dei temi principali che saranno legati alla partita.

DIRETTA SCOZIA ITALIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Scozia Italia sarà trasmessa come nelle scorse edizioni del Sei Nazioni di rugby in chiaro ed in esclusiva da Dmax, canale che appartiene a Discovery Channel e che si trova al numero 52 del digitale terrestre gratuito, al 28 di Tivùsat e al numero 170 della piattaforma satellitare Sky. Non solo: DMax garantirà anche la diretta streaming video agli utenti che non potessero mettersi davanti a un televisore all’ora delle partite, tramite il servizio Dplay. Informazioni utili sul web si troveranno anche sui social network: ricordiamo ad esempio, per limitarci ai profili ufficiali del torneo Rbs 6 Nations, che l’account in italiano su Twitter è @SeiNazioniRugby. Altre informazioni arriveranno anche tramite i profili della Federazione Italiana Rugby. CLICCA QUI PER LO STREAMING DMAX

DIRETTA SCOZIA ITALIA: RISULTATI E CONTESTO

Scozia Italia dunque conta solo per l’onore: quello di evitare che il Sei Nazioni 2021 si chiuda senza vittorie, quello di un gruppo che ancora una volta ha fallito l’appuntamento ritardando una volta di più l’appuntamento con il destino. Si possono fare tante considerazioni sugli azzurri del rugby, che nel 2000 sono stati invitati a prendere parte a questo torneo; quello che è certo è che, se anche qualche passo avanti è stato fatto come esposizione mediatica e attenzione al movimento, sul campo i risultati non hanno mai accompagnato l’entusiasmo per una nazionale che è sempre stata battuta in maniera netta o meno, e che in questi 22 anni non ha mai nemmeno lontanamente dimostrato di potersi giocare il titolo. Ora si va al Murrayfield per provare a vincere almeno una partita, vedremo come andranno le cose…



