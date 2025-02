DIRETTA SCOZIA ITALIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Finalmente inizia la diretta Scozia Italia, in palio oggi oltre ai primi punti nel 6 Nazioni 2025 ci sarà anche la Cuttitta Cup, istituita nel 2022 in memoria di Massimo Cuttitta, il rugbista italiano che fu anche capitano della nostra Nazionale e che successivamente per ben sei anni fece parte dello staff tecnico della Scozia. Dopo la sua morte dovuta al Covid all’età di soli 54 anni, le due Federazioni hanno deciso di istituire la Cuttitta Cup, assegnata ogni anno in occasione della partita del 6 Nazioni.

La storia ovviamente è ancora brevissima e ci consente di fare il punto sugli ultimi precedenti: la Scozia ha vinto le prime due edizioni, espugnando Roma per 22-33 il 12 marzo 2022 e poi vincendo a Murrayfield il 18 marzo 2023 per 26-14, l’Italia ha invece spezzato il digiuno con il successo casalingo per 31-29 all’Olimpico il 9 marzo 2024. Negli ultimi anni quindi si giocava sempre verso la fine del torneo, stavolta invece c’è pure il fascino del debutto nel torneo ad impreziosire ulteriormente la diretta Scozia Italia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SCOZIA ITALIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

La novità del 6 Nazioni 2025 sono le partite dell’Italia in chiaro su Rai 2, quindi raddoppia la diretta Scozia Italia in tv, considerato l’appuntamento anche su Sky Sport Uno. Di conseguenza saranno Rai Play, Sky Go e Now TV i riferimenti per la diretta streaming video.

SI APRE IL 6 NAZIONI 2025

Tutti davanti al televisore – oppure i più fortunati sugli spalti del Murrayfield Stadium di Edimburgo – per la diretta Scozia Italia alle ore 15.15 italiane di oggi pomeriggio, sabato 1 febbraio, quando le due Nazionali debutteranno nella nuova edizione del 6 Nazioni 2025 di rugby. Fatte le debite proporzioni, Scozia e Italia stanno vivendo entrambe un periodo di crescita: siamo onesti, per gli scozzesi forse è stato umiliante il fatto di giocarsi per anni contro gli Azzurri la partita per evitare l’ultimo posto, adesso la posta in palio potrebbe essere più succulenta e già questa è una splendida notizia.

L’anno scorso si creò una situazione particolare: l’Italia ottenne due vittorie e un pareggio contro “solo” due successi per la Scozia, inoltre furono gli Azzurri a vincere la partita a Roma, eppure in classifica chiusero davanti gli scozzesi con 12 punti contro 11 a causa dei vari bonus. Questo comunque ci indica come la diretta Scozia Italia potrà essere un match davvero intrigante, ma non solo per evitare l’ultimo posto: il mirino potrebbe essere più in alto, almeno per chi vincesse oggi pomeriggio…

DIRETTA SCOZIA ITALIA: COME STANNO GLI AZZURRI?

Cerchiamo allora di riassumere la situazione degli Azzurri del rugby verso la diretta Scozia Italia. Il punto di svolta può essere fatto risalire all’ormai mitico 19 marzo 2022, il giorno della vittoria in rimonta a Cardiff contro il Galles con la meta di Padovani al 79’ e la successiva trasformazione di Garbisi per il 21-22 che spezzò la pensante striscia di 36 sconfitte consecutive. In seguito sono arrivate la prima vittoria di sempre contro l’Australia e l’ottimo torneo dell’anno scorso, con due vittorie e un pareggio, anche se non sono mancati momenti più difficili, come il 6 Nazioni 2023 chiuso a zero e il Mondiale modesto dello stesso anno.

Anche per la Scozia ci sono stati anni bui di recente: l’ultimo successo risale al 1999, cioè l’ultima edizione dell’allora Cinque Nazioni. Gli scozzesi sono l’unica delle partecipanti storiche a non avere ancora mai vinto il torneo da quando è stato allargato all’Italia, per un digiuno lungo ormai un quarto di secolo, davvero troppo per un popolo che ha nel rugby lo sport nazionale. La missione è difficile ma non impossibile in questo momento, di certo però richiede di iniziare con una vittoria casalinga contro gli Azzurri, l’epilogo che non auspichiamo per la diretta Scozia Italia…