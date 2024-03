DIRETTA/ Scozia Italia U19 video streaming tv: l’unico precedente risale a nove anni fa (20 marzo 2024)

DIRETTA SCOZIA ITALIA U19: I TESTA A TESTA

Non ha grande tradizione la diretta di Scozia Italia U19 che ci terrà compagnia oggi pomeriggio dallo stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro, abbiamo un solo precedente recente da raccontare, che per di più terminò con un pareggio a reti bianche e quindi con il risultato finale di 0-0 al termine della partita che fu disputata sabato 28 marzo 2015 presso la Sportschule Lindabrunn di Enzesfeld-Lindabrunn, in Austria, che era la Nazione ospitante del girone 6 della Fase Elite di qualificazione per gli Europei Under 19 di quell’anno 2015.

Per l’Italia U19 fu un cammino deludente con due pareggi e una sconfitta, fu inevitabile l’eliminazione che peraltro toccò anche alla Scozia nonostante una vittoria e due pareggi, perché ad avere la meglio furono proprio i padroni di casa dell’Austria (la quarta squadra era la Croazia). Era il ciclo tra gli altri di Scuffet, Calabria, Mandragora e Lorenzo Pellegrini, che erano in campo quel giorno, più Meret e Dimarco che invece erano in panchina. Speriamo che stavolta possa andare meglio, la partita e soprattutto il girone nel suo complesso per l’Italia U19… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SCOZIA ITALIA U19 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire la diretta di Scozia Italia U19 basterà collegarsi sul sito della FIGC e lasciare le proprie credenziali per accedere alla sezione streaming, lì sarà possibile vedere gli azzurrini in maniera gratuita. Altrimenti vi ricordiamo che tutte le azioni più interessanti verranno riportate proprio qui dalla nostra testata.

SCOZIA ITALIA U19: INIZIA LA FASE ELITE!

Si vola oltremanica per seguire insieme questa interessante diretta di Scozia Italia U19 che sarà valevole per fase di qualificazione ai prossimi Europei giovanili, l’incontro è fissato per oggi 20 marzo alle 15,00. Sulla carta, gli azzurrini partono come favoriti, ma nel calcio giovanile le sorprese sono sempre dietro l’angolo. I giovani talenti italiani, seppur dotati di grande tecnica e abilità, devono ancora completare il proprio percorso di crescita e maturazione.

Un elemento da tenere d’occhio è sicuramente la fisicità degli scozzesi, nota caratteristica del calcio oltre la Manica, che potrebbe mettere in difficoltà il gioco palla a terra e di costruzione tipicamente italiano. Gli azzurri dovranno quindi essere pronti a fronteggiare questa sfida fisica e ad adattare il proprio gioco di conseguenza.

PROBABILI FORMAZIONI SCOZIA ITALIA U19:

Scopriamo insieme chi saranno i possibili protagonisti della diretta di Scozia Italia U19 vedendo insieme le probabili formazioni. Impossibile non citare per i padroni di casa Bavidge, un vero talento offensivo che si è messo in mostra nell’ultima uscita nazionale segnando una tripletta contro la Lettonia.

Per gli azzurrini, un punto di riferimento potrebbe essere il numero 10 Bruno, un giocatore dotato di una classe incredibile per questa categoria giovanile. Con capacità tecniche sopra la media e un fiuto per il gol degno dei grandi campioni, Bruno potrebbe essere il faro attorno al quale ruota il gioco dell’Italia Under 19.

LE QUOTE DI SCOZIA ITALIA U19,

Non può mancare infine uno sguardo interessato alle quote della diretta di Scozia Italia U19 supportati dal bookmaker Bwin: il sito vede il segno 1 a 2,3 mentre il suo opposto a 2,4. Solo il segno X lievita un po’ e si attesta sul 2,6.

