DIRETTA SCOZIA PORTOGALLO, MARTINEZ VUOLE IL QUARTO SUCCESSO CONSECUTIVO

La quarta partita del Gruppo 1 della Lega A di Nations League è pronta a giocarsi ad Hampden Park e sarà la diretta Scozia Portogallo con calcio d’inizio fissato a martedì 15 ottobre alle 20,45. In questa partita, la prima del Gruppo 1 sarà ospite dell’ultima con la possibilità di portare a casa un risultato sorprendente dietro l’angolo.

Diretta Spagna Serbia/ Streaming video tv: spagnoli per il primo posto (Nations League, 15 ottobre 2024)

La Scozia di Clarke non ha fatto neanche un punto in questo Gruppo e sta subendo la qualità degli avversari senza mai riuscire a trovare un gioco fluido che esalti le qualità offensive. Vola, invece, il Portogallo di Martinez che ha vinto anche con la Polonia e fatto tre su tre puntando al primo posto.

DIRETTA SCOZIA PORTOGALLO, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La Nations League e la diretta Scozia Portogallo potrà essere visibile solo su UEFA TV perché nessuna emittente ne ha acquistato i diritti in Italia. L’alternativa è quella di seguire con noi la partita attraverso una diretta testuale che vi racconterà le azioni più importanti tenendovi costantemente aggiornati sullo svolgimento del match.

Diretta Tortona Manresa/ Streaming video tv: esame spagnolo, Champions League basket (15 ottobre 2024)

SCOZIA PORTOGALLO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo ad approfondire anche il discorso relativo alle possibili scelte dei due allenatori andando a vedere quelle che sono le probabili formazioni. La Scozia di Steve Clarke avrà un approccio più conservativo e potrebbe anche decidere di arricchire la difesa rinunciando a uno degli attaccanti. McTominay e Robertson saranno i punti fermi di questa squadra che potrebbe vedere un attacco a due dal primo minuto con Che Adams in campo al fianco di Dykes. Ha tante soluzioni anche il Portogallo di Roberto Martinez che è pronto a mettere al centro della sua squadra un Rafael Leao capace di dominare gli avversari nella partita contro la Polonia. Bruno Fernandes e Trincao dovrebbero chiudere la trequarti a sostegno di Ronaldo utilizzato come unica punta. In difesa dovrebbe essere il turno di Antonio Silva pronto a formare una coppia con Ruben Dias alla ricerca del post Pepe.

Diretta Virtus Bologna Zalgiris/ Streaming video tv: V nere già in ritardo (basket Eurolega, 15 ottobre 2024)

DIRETTA SCOZIA PORTOGALLO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Nella diretta Scozia Portogallo è interessante andare ad approfondire anche il discorso relativo alle quote della partita utilizzando le proposte di Sisal. I padroni di casa partono con lo sfavore del pronostico e vedono una loro vittoria a 5,25 contro il 2 per gli ospiti a 1,57 e il pareggio X a 4,25.