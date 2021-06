Diretta Scozia Repubblica Ceca/ Streaming video tv: match incerto (Europei 2020)

DIRETTA SCOZIA REPUBBLICA CECA: PARTITA INCERTA!

Scozia Repubblica Ceca sarà diretta dall’arbitro tedesco Daniel Siebert, e si gioca alle ore 15:00 di lunedì 14 giugno presso Hampden Park: siamo a Glasgow, e dunque britannici in casa nella partita valida per il gruppo D degli Europei 2020. Siamo nel girone di Inghilterra e Croazia, che hanno fatto ieri il loro esordio nel torneo: sulla carta queste due nazionali non dovrebbero essere in lotta per le prime due posizioni e, di conseguenza, proveranno a superarsi per ottenere quella terza posizione che potrebbe comunque regalare gli ottavi.D

Per la Repubblica Ceca, demolita dall’Italia in amichevole pochi giorni fa, è un periodo nel quale si sta provando a tornare grandi dopo aver invece affrontato anni di calo, anche strutturali; la Scozia nelle fasi finali dei grandi tornei non ha mai fatto strada e questa potrebbe finalmente essere la volta buona per invertire la tendenza. Staremo a vedere quello che succederà nella diretta di Scozia Repubblica Ceca, intanto possiamo provare a fare qualche valutazione sulle scelte dei due Commissari Tecnici, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA SCOZIA REPUBBLICA CECA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Scozia Repubblica Ceca, e vale per tutte le partite degli Europei 2020, sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare: è infatti Sky che si occupa dell’intera programmazione del torneo, dunque gli abbonati avranno accesso alle immagini attraverso il loro decoder e, in assenza di un televisore, potranno seguire il match anche grazie al servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e attivabile con l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SCOZIA REPUBBLICA CECA

Per Scozia Repubblica Ceca, Steve Clarke dovrebbe puntare su un 3-5-2: da definire alcune delle scelte, in difesa per esempio potremmo vedere McKenna in linea con Tierney e Hanley a protezione del portiere Marshall, mentre sulle due fasce laterali possono correre O’Donnell e Robertson, quest’ultimo chiaramente uno dei fiori all’occhiello della nazionale britannica. A centrocampo comanda McTominay, che avrà in mano le redini del gioco: gli danno una mano McGinn e McGregor, mentre la coppia offensiva dovrebbe essere nuovamente composta, come nell’ultima amichevole, da Dykes e Che Adams. È invece un 4-2-3-1 quello di Jaroslav Silhavy, che si affida a Kalas e Celustka come protezione di Vaclik, lasciando invece Coufal e Boril a percorrere le fasce. In mezzo al campo una cerniera mediana nella quale dovrebbe giocare Soucek, con posizione leggermente diversa rispetto al West Ham, in coppia con Kral o Sevcik; punta alla maglia da titolare Barak che però parte alle spalle di Darida nelle gerarchie del CT, Masopust e Jankto dovrebbero invece essere gli esterni alti sulla trequarti con Schick che sarà il titolare come centravanti.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Scozia Repubblica Ceca possiamo contare sulle quote ufficiali che sono state emesse dall’agenzia Snai: secondo questo bookmaker regna totale l’equilibrio, infatti coincidono segno 1 e segno 2 – naturalmente per le due vittorie – che porterebbero in dote un valore di 2,85 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto. Non siamo affatto distanti per l’eventualità del pareggio che, regolata dal segno X, vi farebbe guadagnare 2,95 volte l’importo investito.



