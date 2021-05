Diretta/ Seamen Rhinos (Football Americano) streaming video: Milano, torna il derby

Seamen contro Rhinos, sabato 8 maggio 2021 alle ore 18.00 presso lo stadio Vigorelli di Milano sarà un match valevole per la quinta giornata della Prima Divisione del campionato italiano di Football Americano. Dopo 3 anni torna in scena la sfida tra le due squadre milanesi, derby molto atteso in questa week 5 del campionato nazionale di Football. Gli arancioneri Rhinos tornano in campo dopo una partita pazzesca contro la Lazio, i Ducks capitolini si sono imposti con un 62-63 eloquente rispetto allo spettacolo che si è visto in campo, infliggendo però ai Rhinos la terza sconfitta in una stagione che era iniziata con una vittoria contro Bologna.

Dall’altra parte i Seamen hanno vissuto un cammino inversamente proporzionale a quello dei “cugini”: esordio con sconfitta contro Parma e poi tre vittorie consecutive contro Firenze, Bologna e Ancona, con i blue navy che si aspettano di diventare ancor più forti dopo l’arrivo del roster di Jeremiah Johnson, nuovo acquisto dagli Usa preso dai Jacksonville Dolphins. Significativo che si affrontino i due attacchi più prolifici del campionato, 125 messi a segno finora dai Seaman e ben 148 dai Rhinos (in particolare evidenza il trio Rescigno-Sarsh-Boni) che però pagano al momento 140 punti subiti e una difesa assolutamente da registrare. I Seaman partono favoriti anche per la migliore tradizione nel derby, 13 le vittorie (compresa quella valsa il tricolore nell’Italian Bowl del 2017) contro le 8 dei Rhinos.

DIRETTA SEAMEN-RHINOS MILANO IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Il derby milanese di Football Americano tra Seamen e Rhinos non sarà trasmesso in diretta televisiva, né sui canali a pagamento né in chiaro sul digitale terrestre o sul satellite. Sarà invece possibile seguire la diretta streaming video della partita visto che le partite del campionato italiano di Football Americano sono disponibili sul canale Youtube dei rispettivi club e questo match potrà essere visto sul canale dei Seamen Milano.

