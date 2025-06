Diretta Seattle Sounders Atletico Madrid streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del match al Mondiale per Club 2025.

DIRETTA SEATTLE SOUNDERS ATLETICO MADRID: COLCHONEROS PER IL RISCATTO!

Appuntamento notturno con la diretta Seattle Sounders Atletico Madrid, che infatti si gioca alle mezzanotte italiana di venerdì 20 giugno: per la seconda giornata nel girone B del Mondiale per Club 2025 siamo al Lumen Field, dunque la squadra statunitense ha la possibilità di giocare nel suo stadio.

A dire il vero i Seattle Sounders stanno confermando di essere la cenerentola di questo gruppo: contro il Botafogo hanno subito due gol nel primo tempo, hanno saputo reagire accorciando le distanze ma questo non è bastato per evitare la sconfitta all’esordio, ora bisogna inseguire ma arrivano le due gare più difficili.

L’ultima sarà contro il Psg, del quale l’Atletico Madrid ha già saggiato la condizione uscendone con le ossa rotte: i Colchoneros hanno perso 4-0 e ora per qualificarsi agli ottavi dovranno vincere entrambe le partite rimaste, a meno che ovviamente migliorino la differenza reti complessiva.

Le possibilità ci sono visti gli incroci di calendario per la notte di venerdì, ma lo scopriremo con gli esiti dei campi e, per quanto riguarda la diretta Seattle Sounders Atletico Madrid, proviamo a capire in che modo le due squadre potranno essere schierate sul terreno di gioco del Lumen Field.

COME SEGUIRE IN STREAMING VIDEO TV LA DIRETTA SEATTLE SOUNDERS ATLETICO MADRID

Per la diretta Seattle Sounders Atletico Madrid vi dovrete rivolgere alla diretta streaming video con l’abbonamento a DAZN, non è prevista una messa in onda sulla nostra tv.

PROBABILI FORMAZIONI SEATTLE SOUNDERS ATLETICO MADRID

Nella diretta Seattle Sounders Atletico Madrid abbiamo Brian Schmetzer che punterà ancora sul 4-2-3-1 ma potrebbe cambiare qualche effettivo: da Bell al centro della difesa a Travis Sousa come terzino sinistro, passando per i due laterali alti De La Vega e Rohtrock così come la prima punta De Rosario, tutti loro possono avere una chance di giocare questa partita anche perché l’allenatore vorrebbe effettuare rotazioni continue, il risultato è importante ma chiaramente contro l’Atletico Madrid conterà soprattutto provare a mettere in campo una prestazione degna.

È Diego Simeone, per il suo status, a doversi preoccupare di andare agli ottavi: i Colchoneros saranno senza Lenglet – espulso all’esordio – e dunque José Gimenez affiancherà Le Normand al centro della difesa, tra chi è partito dalla panchina contro il Psg gli indiziati ad avere un posto questa notte sono Gallagher, Angel Correa e Sorloth senza però dimenticarsi di altri elementi, sarà importante e curioso scoprire se riposerà almeno uno tra Griezmann e Julian Alvarez e chi nella zona mediana del campo rimarrà fuori (se sarà così) tra De Paul e Pablo Barrios, tenendo a mente che l’Atletico Madrid può anche schierare un veterano come Koke.

QUOTE E PREVISIONI SEATTLE SOUNDERS ATLETICO MADRID

Possiamo leggere insieme le quote che l’agenzia Snai ha emesso sulla diretta Seattle Sounders Atletico Madrid, con i Colchoneros naturalmente favoriti e un valore pari a 1,30 volte la somma sul piatto per il segno 2; la vittoria degli statunitensi è regolata dal segno 1 e vi farebbe guadagnare 9,00 volte la giocata, per il pareggio – segno X – il valore della vincita con questo bookmaker corrisponde a 5,50 volte l’importo che avrete pensato di investire.