Diretta Seattle Sounders Psg streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita del Mondiale per Club 2025.

DIRETTA SEATTLE SOUNDERS PSG (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Ci siamo, ecco la diretta Seattle Sounders Psg che sta per farci compagnia al Mondiale per Club 2025. Se vogliamo, il dato curioso è che i campioni d’Europa in carica hanno fatto il loro esordio in questa competizione in maniera assoluta, ma tra poco saranno chiamati a giocare la Coppa Intercontinentale: per differenziarla da questo neonato torneo, la manifestazione già nota come Mondiale per Club o Coppa del Mondo FIFA è tornata a chiamarsi come in origine, ma mantenendo la formula che è stata creata all’inizio del terzo millennio sia pure con qualche piccola differenza.

Vale a dire, oggi la vincitrice della Champions League europea disputerà soltanto la finale; sono già note quasi tutte le partecipanti e dunque oltre al Psg avremo Al Ahli, Cruz Azul, Pyramids e Auckland City, come sempre manca la sudamericana che sarà la vincitrice della Copa Libertadores di cui si devono giocare ancora gli ottavi, ma intanto Luis Enrique si concentra sulla possibilità di qualificarsi agli ottavi del Mondiale per Club 2025 e per farlo deve battere gli statunitensi padroni di casa al Lumen Field, dunque mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare sia il campo perché finalmente la diretta Seattle Sounders Psg sta per prendere il via! (agg. di Claudio Franceschini)

INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERE LA DIRETTA SEATTLE SOUNDERS PSG

La diretta Seattle Sounders Psg non viene proposta sulla nostra tv, dunque per avere accesso al match dovrete servivi della diretta streaming video, solo se abbonati a DAZN.

SEATTLE SOUNDERS PSG: TRANSALPINI ANCORA SULLE SPINE!

Siamo vicini alla diretta Seattle Sounders Psg, che si gioca alle ore 21:00 di lunedì 23 giugno, al Lumen Field nella città dell’Oregon, per la terza giornata nel girone B al Mondiale per Club 2025. Curiosamente, i campioni d’Europa in carica non sono ancora qualificati agli ottavi: anzi, rischiano anche qualcosa.

Avendo perso contro il Botafogo, hanno ora bisogno di una vittoria contro gli statunitensi che sono ancora a zero punti; qualora non arrivasse, dovrebbero necessariamente aspettare l’altro risultato e il rischio concreto sarebbe quello di un successo dei Colchoneros che li eliminerebbe già al primo turno.

Possono giocare tutto sommato senza pressione i Seattle Sounders, che non si aspettavano di essere in corsa per gli ottavi all’ultima giornata; per questa squadra non si tratta solo di vincere e sperare in un’affermazione del Botafogo, ma anche di sistemare una differenza reti al momento negativa.

Vedremo allora cosa ci dirà il campo, intanto noi come sempre dobbiamo analizzare le potenziali scelte da parte dei due allenatori, in avvicinamento alla diretta Seattle Sounders Psg proviamo a capire quali possano essere gli schieramenti delle squadre al Lumen Field.

PROBABILI FORMAZIONI SEATTLE SOUNDERS PSG

Tutto sommato Vladimir Ivic ha dimostrato di avere le idee abbastanza chiare al Mondiale per Club 2025, anche per la diretta Seattle Sounders Psg dovrebbe puntare sul 4-2-1-3 con Rusnak che si stacca dalla zona mediana andando a supportare un tridente nel quale Musovski fa la prima punta mentre De La Vega, Kent e Minongou sono in competizione per le maglie sugli esterni, a centrocampo come sempre ci sono Obed Vargas e Cristian Roldan mentre Alex Roldan può riprendersi il posto a destra, a protezione del portiere Stefan Frei avremmo ancora Bell e Ragen.

Luis Enrique può fare più turnover di qualità: rispetto alla sconfitta contro il Botafogo potrebbero tornare in campo dal primo minuto Marquinhos, Nuno Mendes, Fabian Ruiz, Joao Neves e Barcola, naturalmente andrebbe capito chi rimarrebbe fuori tenendo conto che Gonçalo Ramos sarà il centravanti in assenza di Ousmané Dembélé, a meno che l’allenatore asturiano si inventi qualche altro giocatore in un ruolo tattico. Potrebbe essere Lee Kang-In, teoricamente candidato anche a sostituire Doué a destra; staremo a vedere, gli intoccabili sembrano essere Gigio Donnarumma e Vitinha ma anche qui potremmo essere smentiti dai fatti…

SEATTLE SOUNDERS PSG: PRONOSTICO E QUOTE

La diretta Seattle Sounders Psg propone quote decisamente sbilanciate a favore della squadra campione d’Europa, ad esempio possiamo valutare la Snai che ha piazzato un valore sul segno 2 equivalente a 1,18 volte la posta in palio, invece il segno 1 che regola il successo degli statunitensi porta in dote una vincita che ammonta a 14,00 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto, infine il segno X per il pareggio corrisponde a un valore di 7,25 volte l’importo investito.