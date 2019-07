Diretta Senegal Algeria/ Streaming video DAZN: ecco la finale! (Coppa d’Africa 2019)

Senegal Algeria, in diretta dallo stadio Internazionale del Cairo, si gioca alle ore 21:00 di venerdì 19 luglio: finalmente, dopo 28 dall’inizio della manifestazione, va in scena la finale di Coppa d’Africa 2019. Di fronte due nazionali che hanno pienamente meritato questo appuntamento, e che per di più si erano già sfidate nella fase a gironi (vittoria delle Volpi del Deserto): per il Senegal potrebbe essere addirittura il primo titolo continentale ma è innegabile il valore di una federazione che ha fatto ottime cose anche in passato, e che si è qualificata per la sfida decisiva al termine di una semifinale pazzesca contro la Tunisia, con due rigori sbagliati (uno per parte) e un gol nei tempi supplementari. L’Algeria ha fatto fuori la Nigeria all’ultimo secondo, grazie ad una punizione di Mahrez: le Volpi del Deserto hanno forse qualcosa in più in termini generali, ma dovranno dimostrarlo sul campo. Noi adesso ci mettiamo in spasmodica attesa della diretta di Senegal Algeria, ma intanto possiamo valutare quali potrebbero essere le scelte dei due Commissari Tecnici nell’analisi approfondita delle probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Senegal Algeria viene trasmessa come sempre dal portale DAZN: di fatto dunque non sarà un appuntamento sul televisore ma soltanto in mobilità con dispositivi quali PC, tablet o smartphone e dunque in diretta streaming video. Occorrerà sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma, la cui applicazione eventualmente potrà essere installata su una televisione ma solo a patto che si tratti di una smart tv con connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI SENEGAL ALGERIA

Tegola pesantissima per Aliou Cissé: in Senegal Algeria mancherà Koulibaly, squalificato in semifinale. Senza il suo leader difensivo i Leoni della Teranga si affideranno a Salif Sané che giocherà al fianco di capitan Kouyaté, con Gassama e Sabaly che dovrebbero correre sulle fasce laterali mentre il portiere dovrebbe essere Alfred Gomis, che ha preso il posto dell’infortunato Edouard Mendy. A centrocampo la cerniera sarà composta da Badou Ndiaye e Saivet, con Gueye che fa un passo avanti giocando sulla trequarti; ai lati del numero 5 ecco Diatta e ovviamente Sadio Mané, mentre Niang ancora una volta dovrebbe essere la prima punta. L’Algeria di Djamel Belmadi sarà in campo con un 4-3-3 nel quale Mandi e Benlamri proteggono il portiere M’Bolhi, Zeffane e Bensebaini sono i terzini mentre davanti alla difesa si posiziona il playmaker Guédioura, che avrà verosimilmente in Bennacer e Feghouli i due aiuti sulle mezzali. Davanti, ancora panchina per Brahimi: a sinistra gioca Belaili e dall’altra parte naturalmente è titolare Mahrez, il ruolo di centravanti dovrebbe essere affidato ancora a Bounedjah che è in vantaggio su Slimani.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote Snai per la finale di Coppa d’Africa 2019 Senegal Algeria indicano un equilibrio quasi totale: leggermente favoriti i Leoni della Teranga, ma solo con mezzo punto di margine (2,75 contro 2,80) rispetto alle Volpi del Deserto, ricordando che i due segni da giocare sono 1 (vittoria Senegal) e 2 (affermazione dell’Algeria). Il pareggio, eventualità regolata dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 2,90 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto.



