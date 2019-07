Diretta Senegal Benin/ Streaming video DAZN, quote e risultato live

Senegal-Benin, in diretta dal Cairo International Stadium de Il Cairo, si gioca questa sera mercoledì 10 luglio alle ore 18.00. Sarà una sfida valevole per i quarti di finale della Coppa d’Africa 2019. Il Senegal si presentava alla vigilia di questa Coppa d’Africa con buone credenziali, confermate battendo con sicurezza l’Uganda negli ottavi di finale. Il Benin invece nella sua storia non aveva mai superato lo scoglio del primo turno della competizione e invece stavolta si è spinto fra le prime otto del continente, superando il quotato Marocco negli ottavi in una sfida emozionante, chiusasi agli ottavi di finale.

DIRETTA STREAMING VIDEO DAZN, COME VEDERE LA PARTITA

Segnaliamo che la partita Senegal-Benin non sarà visibile in diretta tv in chiaro o sul satellite, ma ci sarà la possibilità di vedere in esclusiva la diretta streaming video via internet dell’incontro, collegandosi tramite smart tv o pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone, per tutti gli abbonati alla piattaforma DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI SENEGAL BENIN

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Senegal-Benin, in diretta dal Cairo International Stadium de Il Cairo, mercoledì 10 luglio alle ore 18.00. Senegal (4-2-3-1): Gomis; Gassama, Kouyaté, Koulibaly, Sabaly; N’Diayé, Guayé; Sarr, Saivet, Mané; Niang. Benin (4-1-4-1): Allagbé; Barazé, Adilehou, Verdon, Imorou; Adéoti; Soukou, Mama, Sessegnon, Dossou, Poté.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Senegal favorito per la vittoria contro il Benin. Quota per il segno 1 fissata a 1.46 da Bet365, quota per il segno X offerta a 3.90 da William Hill, mentre la quota per il segno 2 viene proposta a 9.00 da Snai. Le quote per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita vengono fissate a 2.55 per quanto riguarda l’over 2.5 e a 1.50 per quanto riguarda l’under 2.5 da Bwin.



© RIPRODUZIONE RISERVATA