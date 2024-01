DIRETTA/ Algeria Burkina Faso video streaming tv: match di grande tradizione (Coppa d’Africa 20 gennaio 2024)

DIRETTA ALGERIA BURKINA FASO, I TESTA A TESTA

La diretta di Algeria Burkina Faso è una partita che ha tradizione, con tante sfide anche in epoca recente: le due nazionali si sono infatti incrociate in 16 occasioni con un bilancio che ci parla di sei vittorie per le Volpi del Deserto e cinque per gli Stalloni, con ovviamente cinque pareggi e dunque un sostanziale equilibrio. In Coppa d’Africa abbiamo due sfide alla fine del ventesimo secolo, entrambe valide per la a gironi: nel 1996 l’Algeria si era imposta per 2-1, due anni più tardi si era registrato lo stesso risultato ma a favore del Burkina Faso.

Spiccano parecchie amichevoli, ma anche quattro gare per le qualificazioni al Mondiale: le due più recenti sono terminate pari nella strada verso Qatar 2022, una vittoria a testa (in casa) nelle qualificazioni al Mondiale in Brasile. Possiamo dunque ricordare che nel novembre 2021 abbiamo avuto l’ultima diretta di Algeria Burkina Faso: per due volte (con Riyad Mahrez e Sofiane Feghouli) le Volpi del Deserto si erano portate in vantaggio, per due volte (reti di Zakaria Sanogo e Issoufou Dayo, quest’ultimo su rigore) gli Stalloni avevano risposto e dunque era finita 2-2, si giocava in casa dell’Algeria. (agg. di Claudio Franceschini)

ALGERIA BURKINA FASO, STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che per seguire la Coppa d’Africa 2024 l’emittente di riferimento è Sportitalia: la diretta tv di Algeria Burkina Faso sarà dunque garantita sul canale al numero 60 del vostro telecomando, ed è di conseguenza in chiaro per tutti.

L’alternativa come sempre riguarda la diretta streaming video: in primo luogo attraverso il sito www.sportitalia.com, poi attraverso la relativa app.

I ROSSOVERDI A TRE PUNTI

La diretta Algeria Burkina Faso, in programma sabato 20 gennaio alle ore 15:00, racconta della seconda giornata del Girone D di Coppa d’Africa. I biancoverdi sono reduci dall’1-1 contro l’Angola in una partita dove non sono bastati 16 tiri per avere la meglio. Al 18′ l’aveva sbloccata Bounedjah, che si era visto anche annullare il possibile 2-0, ma al 68′ Mabululu dal dischetto ha pareggiato i conti.

Il Burkina Faso invece ha risposto presente e l’ha fatto portando a casa l’intero bottino contro la Mauritania. Un gol fatto, zero subiti e tre punti con il più classico della massima resa col minimo sforzo. Anche se in realtà qualche sforzo è stato fatto dato che il Burkina Faso ha trovato la rete dell’1-0 solamente al 96′ su calcio di rigore di Bertrand Traore.

ALGERIA BURKINA FASO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Algeria Burkina Faso vedono la squadra che ha pareggiato all’esordio schierarsi col 4-1-4-1. In porta Mandrea, retroguardia composta da Atal, Mandi, Bensebaini e Ait-Nouiri. In mediana spazio a Bentaleb con il quartetto Mahrez, Chaibi, Bennacer e Belaili come trequartisti. Unica punta Bounedjah.

Il Burkina Faso risponde con un 4-2-3-1. Tra i pali Koffi, difesa formata da Kabore, Dayo, Tapsoba e Yago. A centrocampo Guira e Toure mentre dietro alla punta Konate ci sarà il trio di trequartisti Aziz Ki, Bagre e Badolo a supporto.

ALGERIA BURKINA FASO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Algeria Burkina Faso danno per favorito l’1 a 1.75. Secondo bet365, la X del pareggio è data a 3.10 mentre il 2 fisso a 5.50.

L’Over 2.5, vale a dire almeno 3 gol tra le due squadre, è offerto a 2.60 con l’Under a 1.48. Concludiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 2.38 e 1.53.

