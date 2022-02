DIRETTA SENEGAL EGITTO/ Video streaming tv: prima Coppa d’Africa per i Leoni?

DIRETTA SENEGAL EGITTO: L’ALBO D’ORO

Mentre si avvicina la diretta di Senegal Egitto, la grande finale di Coppa d’Africa 2021, è doveroso dare uno sguardo all’albo d’oro della manifestazione. Scopriamo innanzitutto che clamorosamente il Senegal non ha mai vinto la Coppa d’Africa: al massimo vanta due finali perse nel 2002 contro il Camerun e nel 2019 contro l’Algeria, dunque oggi per la terza volta cercherà di cancellare lo “zero” dalla sua bacheca.

Discorso ben diverso per l’Egitto, che è invece al comando dell’albo d’oro della Coppa d’Africa, grazie alla bellezza di ben sette successi, ottenuti nelle edizioni del 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 e 2010, quindi nelle prime due edizioni (nel 1959 come Repubblica Araba Unita) e poi diverse altre soddisfazioni, soprattutto il tris consecutivo dal 2006 al 2010, impresa mai riuscita a nessuno nella storia. Per l’Egitto ci sono ben sette successi nelle nove precedenti apparizioni in finale, avendo perso solamente nel 1962 contro l’Etiopia e nel 2017 contro il Camerun. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA SENEGAL EGITTO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA FINALE

Ricordiamo che sarà possibile assistere alla diretta tv di Senegal Egitto su Eurosport 2, canale numero 211 della piattaforma di Sky: la finale di Coppa d’Africa 2021, come tutto il torneo, sarà inoltre visibile sulla piattaforma Discovery Plus (tramite abbonamento al broadcaster) per seguire anche il decisivo match di oggi in diretta streaming video.

SENEGAL EGITTO: ECCO LA FINALE DI COPPA D’AFRICA 2021

Senegal Egitto, in diretta dallo stadio Olembe di Yaoundé alle ore 20.00 di questa sera, domenica 6 febbraio 2022, sarà la finale della Coppa d’Africa 2021, slittata di un anno e che dunque oggi in Camerun incoronerà la nuova Nazionale campionessa d’Africa, che prenderà il posto nell’albo d’oro dell’Algeria, vincitrice due anni fa proprio contro il Senegal, che oggi ci riproverà e di nuovo contro una formazione del Nord Africa, che però è in questo caso l’Egitto, alla caccia di un nuovo successo per consolidare il primato nel numero di vittorie in Coppa d’Africa.

La diretta di Senegal Egitto ci regalerà quindi le emozioni di una finale, che potrebbe vedere favoriti i Leoni della Teranga almeno dal punto di vista fisico: infatti in semifinale il Senegal ha giocato un giorno prima e ha vinto per 3-1 contro il Burkina Faso, mentre giovedì sera l’Egitto ha avuto la meglio sui padroni di casa del Camerun solo ai calci di rigore, dunque i Faraoni hanno avuto un giorno in meno di riposo dopo 30 minuti giocati in più. Non solo: l’Egitto era andato ai rigori anche negli ottavi contro la Costa d’Avorio, poi ai supplementari nei quarti con il Marocco, mentre il Senegal aveva sempre vinto nei 90 minuti, anche contro Capo Verde e Guinea Equatoriale. Sarà un aspetto decisivo per le sorti della finale Senegal Egitto?

PROBABILI FORMAZIONI SENEGAL EGITTO

Analizzando le probabili formazioni di Senegal Egitto, ecco che la Nazionale senegalese del c.t. Cissé dovrebbe scendere in campo con un modulo 4-3-3 e questi possibili titolari: E. Mendy in porta; davanti a lui la difesa a quattro formata da Sarr, Koulibaly, Diallo e Ciss; a centrocampo il terzetto che potrebbe essere formato da Gana Gueye, N. Mendy e Kouyate; infine il tridente d’attacco composto da Mane, Diedhiou e Dieng.

Qualche cautela in più forse per l’Egitto del c.t. Queiroz, che ha giocato 30 minuti in più il giorno seguente, dunque la variabile stanchezza potrebbe incidere. Comunque indichiamo un modulo 4-3-3 con questi possibili interpreti: Gabal in porta; i quattro difensori Fathi, El Wensh, Abdelmonem ed Elneny; i tre centrocampisti Ashour, El Soleya ed El Fotouh; infine Salah, Marmoush e Mohamed per comporre il tridente d’attacco.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Senegal Egitto in base alle quote offerte dall’agenzia Bwin sulla finale di Coppa d’Africa 2021. Il Senegal è formalmente “padrone di casa” ed è anche favorito: il segno 1 è infatti quotato a 2,00, mentre poi si sale a quota 2,90 in caso di segno X per il pareggio e fino a 4,33 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di vittoria dell’Egitto.



