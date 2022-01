DIRETTA/ Senegal Guinea Equatoriale video streaming tv: sono appena 3 i precedenti

DIRETTA SENEGAL GUINEA EQUATORIALE: I TESTA A TESTA

Aspettando la diretta di Senegal Guinea Equatoriale, dobbiamo evidenziare che è davvero scarsa la tradizione di questa partita che oggi si disputa per i quarti di finale della Coppa d’Africa 2021. I precedenti sono appena tre, con due vittorie per il Senegal e un successo per la Guinea Equatoriale, che però si aggiudicò l’unico precedente disputato nella fase finale di una Coppa d’Africa, per la precisione nell’edizione disputata nel gennaio 2012.

Senegal e Guinea Equatoriale si affrontarono allora nella prima fase a gironi e la Nazionale del piccolo Stato ex colonia spagnola ebbe la meglio per 2-1. Il riscatto del Senegal arrivò invece nei gironi di qualificazione verso la Coppa d’Africa 2019, perché i Leoni della Teranga si imposero in quel caso sia all’andata (3-0 in casa9 sia al ritorno, con un successo esterno per 0-1. La cosa certa è che oggi sarà il Senegal Guinea Equatoriale più importante di sempre: che cosa succederà oggi? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA SENEGAL GUINEA EQUATORIALE STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come per tutte le partite di Coppa d’Africa, anche la diretta tv di Senegal Guinea Equatoriale non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: il torneo infatti è un’esclusiva della piattaforma Discovery Plus, questo broadcaster fornisce tutte le gare della competizione e dunque per accedere alle immagini bisognerà sottoscrivere un abbonamento per la visione in diretta streaming video, che naturalmente sarà poi disponibile utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

SENEGAL GUINEA EQUATORIALE: RISULTATO SCONTATO…

Senegal Guinea Equatoriale, in diretta domenica 30 gennaio 2022 alle ore 20.00 presso lo Japoma Stadium di Douala sarà una sfida valevole per i quarti di finale di Coppa d’Africa. Sfida apparentemente a pronostico chiuso con la piccola Guinea Equatoriale, composta prevalentemente da giocatori impegnati nelle serie minori spagnole, che si è spinta tra le prime otto della competizione superando negli ottavi di finale una delle favorite per la vittoria finale, il Mali.

Una grande sorpresa ma il Senegal non vuole commettere lo stesso errore dei maliani, avanzando la sua candidatura per la conquista della Coppa. Il netto 2-0 a Capo Verde ha dimostrato il buono stato di forma dei senegalesi che ora vogliono fare valere il loro maggiore tasso tecnico. Senegal vincente il 17 novembre 2018 nell’ultimo precedente tra le due Nazionali, successo però di misura contro una Guinea Equatoriale che ha comunque fatto passi da gigante negli ultimi anni.

PROBABILI FORMAZIONI SENEGAL GUINEA EQUATORIALE

Le probabili formazioni della diretta Senegal Guinea Equatoriale, match che andrà in scena allo Japoma Stadium di Douala. Per il Senegal, Aliou Cissé schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: E. Mendy; Sarr, Koulibaly, Diallo, Ciss; Dia, I. Gueye, Mendy, P. Gueye; Diedhiou, Manè. Risponderà la Guinea Equatoriale allenata da Dani Guindos con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Sapunga; Akapo, Obiang, Coco, Ndong; Salvador, Ganet, Machin, Buyla; Nsue, Hanza.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Senegal Guinea Equatoriale, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Senegal con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo della Guinea Equatoriale, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 8.00.



