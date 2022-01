Diretta Senegal Guinea/ Streaming video tv: testa a testa nel girone (Coppa d’Africa)

DIRETTA SENEGAL GUINEA: SI AFFRONTANO LE DUE SQUADRE VINCENTI ALL’ESORDIO

Senegal Guinea, in diretta venerdì 14 gennaio alle ore 14:00, presso il Kouekong Stadium di Bafoussam, sarà valevole per la seconda giornata del Gruppo B di Coppa d’Africa 2021. In campo scenderanno le due squadre che hanno vinto la gara inaugurale del torneo, e la vittoria di una delle due metterà una seria ipoteca sulla qualificazione agli ottavi di finale. Grazie al gol di Mané su calcio di rigore, realizzato al 97′, il Senegal ha battuto 1-0 lo Zimbabwe nella gara d’esordio. La formazione di Aliou Cissé ha avuto qualche difficoltà nel conseguire i tre punti, nonostante i favori dei pronostici.

La Guinea ha superato con il punteggio di 1-0 il Malawi, con il gol di Aly Keita che ha deciso il match. Grazie a questi tre punti, la Nazionale allenata da Kaba Diawara si è candidata per il passaggio alla fase successiva del torneo. Il girone non troppo proibitivo, candida gli Elefanti tra le prime due del Girone B, e la sfida contro il Senegal sarà decisiva per stabilire la favorita alla vittoria del raggruppamento.

DIRETTA SENEGAL GUINEA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Senegal Guinea, come tutte le partite di Coppa d’Africa 2021 non sarà disponibile sui canali televisivi del digitale terrestre e satellitari. Le partite della competizione infatti sono un’esclusiva del broadcaster Discovery Plus, e saranno quindi trasmesse in diretta streaming video. Per accedere ai contenuti della piattaforma digitale è necessario essere abbonati. Inoltre bisogna essere dotati di una connessione ad internet e di un dispositivo mobile come PC, tablet o smartphone. In alternativa è possibile accedere ai contenuti tramite Smart Tv abilitate.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SENEGAL GUINEA

Andiamo a vedere le probabili formazioni di Senegal Guinea, le quali dovrebbero scendere in campo dal primo minuto per affrontarsi nella gara valevole per la seconda giornata del Girone B di Coppa d’Africa 2021. Aliou Cissé, tecnico del Senegal, dovrebbe riproporre gran parte dei protagonisti del successo della prima giornata. Con il modulo 4-2-3-1, ecco la probabile formazione titolare del Senegal: Dieng; Mbaye, Cissé, Diallo, Ballo-Touré; Kouyaté, Gueye; Sarr, Mané, Baldé; Dia.

La Guinea, allenata da Kaba Diawara, dovrebbe rispondere con il modulo 5-3-2. Il tecnico potrebbe confermare gli stessi undici che sono scesi in campo nella vincente gara d’esordio. Questa la probabile formazione titolare della Guinea, in vista della partita contro il Senegal: Keita; Kane, Sow, Camara, Conte, Sylla; Camara, Diawara, Keita; Kante, Bayo.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse di Senegal Guinea di Coppa d’Africa, proposte dall’agenzia Snai. I favori dei pronostici sono dalla parte del Senegal, infatti la sua vittoria, abbinata al segno 1, è quotata 1.73. Un eventuale pareggio tra le due compagini, associato al segno X, viene proposto a 3.20. Sembra difficile assistere ad un successo della Guinea, con il segno 2 quotato 5.35.



