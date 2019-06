Diretta Serbia Austria U21/ Streaming video e tv: a Trieste (Europei Under 21)

Serbia Austria, in diretta dallo stadio Nereo Rocco di Trieste, si gioca lunedì 17 giugno alle ore 18.30 e sarà una sfida valevole come match della prima giornata della fase a gironi degli Europei Under 21 2019 in Italia. Le due formazioni sono inserite nel girone di Danimarca e Germania e affronteranno il match sperando in una vittoria che possa subito lanciarle verso il ruolo di outsider nel raggruppamento; alle spalle dei tedeschi che sono campioni in carica (e favoriti per vincere il gruppo) potrebbe esserci una bella occasione, ma come sappiamo sarà soltanto la migliore delle tre seconde che andrà in semifinale e due qui bisognerà stare attenti a sfruttare tutte le occasioni, a cominciare appunto da questa prima partita. I serbi hanno perso solo uno degli ultimi 10 incontri ufficiali disputati, quello del 27 marzo scorso contro l’Italia, mentre l’Austria è reduce da una prestigiosa vittoria contro la Francia in amichevole, un 3-1 ottenuto martedì scorso.

DIRETTA STREAMING VIDEO DAZN, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita Serbia Austria Under 21 sarà visibile in diretta tv in chiaro sul digitale terrestre sui canali numero 57 e 58 di RaiSport. Ci sarà anche la possibilità di vedere la diretta streaming video via internet dell’incontro, collegandosi tramite smart tv o pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone sul sito RaiPlay.

PROBABILI FORMAZIONI SERBIA AUSTRIA U21

Aspettiamo dunque il calcio d’inizio della partita, ma prima possiamo andare a leggere quelle che sono le probabili formazioni attese in campo nella diretta di Serbia Austria U21, che come abbiamo visto verrà disputata tra poche ore allo stadio Nereo Rocco di Trieste. I serbi saranno schierati con un 4-3-3 e scenderanno in campo con Dorovic; Gajic, Stevanovic, Calasan, Terzic; Ilic, Dordevic, Mesarovic; Zlatanovic, Saponjic, Adzic. All. Dorovic. Risponderanno gli austrisci con questa formazione schierata con un 4-5-1: Schlager; Ingolitsch, Danso, Maresic, Ullmann; Horvath, Ljubicic, Lovric, Ljubic, Honsak; Grbic.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Serbia favorita per la vittoria contro l’Austria. Quota per il segno 1 fissata a 1.80 da Bet365, quota per il segno X offerta a 3.25 da William Hill, mentre la quota per il segno 2 viene proposta a 4.50 da Snai. Le quote per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita vengono fissate a 2.10 per quanto riguarda l’over 2.5 e a 1.70 per quanto riguarda l’under 2.5 da Bwin.



