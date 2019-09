Diretta Serbia Francia/ Streaming Rai: semifinale bollente agli Europei (Volley)

Serbia Francia, in diretta dall’Accorhotels Arena di Parigi, è la partita di volley in programma oggi venerdì 27 settembre 2019, con fischio d’inizio fissato per le ore 21.00. Ecco che nella capitale francese questa sera va in scena l’ultima semifinale per gli Europei di volley maschile 2019: oggi quindi si scoprirà chi in questo fine settimana giocherà per l’oro continentale e chi invece si dovrà “accontentare” del bronzo. Di certo quello che sappiamo che anche questa sera non mancherà il grande spettacolo sul taraflex francese: in campo troviamo infatti due squadre in ottime condizioni e che hanno puntato moltissimo su questo europeo, anche come occasione per riscattare la mancata qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 di sole poche settimane fa.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che, nonostante l’esclusione dell’Italia dagli Europei, il canale di riferimento rimane Raisport, che anche stasera alle ore 21.00 trasmetterà in diretta tv la semifinale tra Serbia e Francia. Diretta streaming video garantita tramite il ben noto portale raiplay.it. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY.IT

DIRETTA SERBIA FRANCIA: IL CONTESTO

Certo prima di poter avvicinarci alla diretta tra Serbia e Francia, attesissima semifinale degli Europei di volley 2019, dobbiamo anche ricordar come le due nazionali sono arrivate fino a qui. Partendo quindi dalla formazione del ct Kovac e dalla primaria fase a gironi, ecco che la Serbia ha qui chiuso da prima del gruppo B a pieni punti e con un solo set concesso agli avversari. Inoltre nel tabellone finale i serbi hanno avuto ragione prima della Repubblica Ceca per 3-0 e poi anche anche dell’Ucraina, sia pure qui solo al tie break dopo un match sofferto. Percorso impeccabile per la Francia di Tillie, che sopportata dal pubblico di casa, ha trovato la vetta del gruppo A a pieni punti. Nel tabellone finale della manifestazione i galletti poi hanno superato la Finlandia e soprattutto l’Italia, battuta solo due giorni fa per 3-0 ai quarti di finale. Considerati anche i rispettivi cammini, capiamo bene che la sfida di oggi si annuncia apertissima, che dirà il campo?



