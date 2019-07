Diretta Serbia Gran Bretagna / Streaming video e tv: per il bronzo! (Europei basket)

Serbia Gran Bretagna, in diretta dalla Belgrade Arena di Belgrado, è la partita di basket in programma oggi domenica 7 luglio, quale finale per il 3-4 posto degli Europei di basket femminile 2019: palla a due fissata per le ore 17,30. Siamo al momento clou della manifestazione continentale ed è tempo di assegnare le medaglie: la prima sarà quella di bronzo e quindi vedremo le inglesi guidate da coach Buceta contro le padrone di casa di questa manifestazione, seguite invece dall’allenatore Malkovic. La sfida vista la posta in palio è ovviamente grandemente attesa attesa: se infatti è vero che essere in gara per la medaglia d’oro sarebbe stato preferibile, va anche detto che rispetto alle precedente edizione degli Europei, entrambe le nazionali femminili di basket hanno fatto passi da gigante, specie le inglesi. Sarà quindi una finale per il bronzo tutta da vivere.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutto gli appassionati che la finale per il 3-4 posto degli Europei di basket femminile e quindi la diretta tra Serbia e Gran Bretagna, sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky: visione quindi garantita al canale Sky Sport Arena, numero 204. A tutti gli abbonati al servizio verrà quindi assicurata anche la diretta streaming video del match tramite l’app Sky Go. Segnaliamo quindi anche il portale ufficiale della competizione (http://www.fiba.basketball/womenseurobasket/2019) dove sarà disponibile il risultato live e il tabellino play to play.

DIRETTA SERBIA GRAN BRETAGNA: IL CAMMINO

Prima di dare la parola al campo per la diretta tra Serbia e Gran Bretagna, finale per il 3-4 posto degli Europei di basket femminile, sarà bene riepilogare le tappe e il cammino affrontate dalle due nazionali prima di approdare a questa battaglia per il bronzo. Partendo quindi dalle padrone di casa della manifestazione, ecco che la Serbia ha chiuso la fase a gironi da prima nel gruppo D davanti a Belgio, Russia e Bielorussia: nel tabellone finale le serbe hanno avuto poi ragione della Svezia, ma sono incappante nel KO con le campionesse in carica della Spagna per 71-61 in semifinale. Percorso appena più complicato invece per le inglesi, che hanno terminato la prima fase da seconde nel girone A, dietro alla Spagna ma comunque avanti a Lettonia e Ucraina. Nel torneo di qualificazione ai quarti però la Gran Bretagna si è fatta valere su Montenegro e poi ha affrontato con successo l’Ungheria: non c’è stato però nulla da fare contro la Francia, vincitrice in semifinale per 63-56. Esaminato il cammino non ci resta che dare la parola al campo: a chi andrà il bronzo degli Europei di basket femminile?



