Qualificazioni Mondiali, Diretta Serbia Inghilterra, streaming video tv: padroni di casa potrebbe staccare l'Albania (9 settembre 2025)

DIRETTA SERBIA INGHILTERRA (RISULTATO LIVE 0-0): SI INIZIA

I primi minuti della diretta di Serbia Inghilterra scorrono sul filo dell’equilibrio, con entrambe le squadre attente a non concedere spazi ma già pronte a pungere in avanti. La Serbia cerca subito la profondità con Vlahović, lanciato verso la porta, ma la difesa inglese recupera bene e chiude in tempo.

Diretta/ Norvegia Moldavia (risultato 2-0) video streaming tv: Myhre-Haaland! (9 settembre 2025)

L’Inghilterra risponde affidandosi alle fasce: prima Reece James con un cross lungo respinto in corner dalla retroguardia, poi Declan Rice con un pallone insidioso che il portiere serbo allontana, e infine Anthony Gordon, che cerca un compagno in area senza però trovarlo. La partita resta sullo 0-0, ma i primi dieci minuti hanno già mostrato come gli inglesi provino a incidere con le catene esterne, mentre la Serbia punta sul fisico e la profondità di Vlahović. (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta/ Francia Islanda (risultato 0-1) video streaming tv: la sblocca Gudjohnsen! (9 settembre 2025)

DIRETTA SERBIA INGHILTERRA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Parlando della diretta Serbia Inghilterra, possiamo notare che i precedenti storici sono fortemente condizionati dai tanti stravolgimenti politici avvenuti nella ex Jugoslavia, motivo per cui la Serbia come la intendiamo oggi (anche dal punto di vista calcistico) ha un solo precedente ufficiale contro l’Inghilterra, peraltro recentissimo. Dobbiamo infatti tornare indietro solamente fino a domenica 16 giugno 2024, poco più di un anno fa, nel corso della fase a gironi degli Europei ospitati in Germania.

Si giocava allo stadio Veltins Arena di Gelsenkirchen, casa dello Schalke 04 a livello di club, e la vittoria andò per 1-0 all’Inghilterra grazie al gol segnato dopo soli tredici minuti di gioco da Jude Bellingham con un colpo di testa su cross di Bukayo Saka. Sulla panchina della Serbia c’era già Dragan Stojkovic, gli inglesi invece ora si affidano a Thomas Tuchel ma, poco più di un anno dopo quell’unico precedente, Belgrado ospiterà il tentativo di rivincita dei padroni di casa nella diretta Serbia Inghilterra! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Ungheria Portogallo (risultato 1-0) video streaming tv: rete in pochissimo! (9 settembre 2025)

DOVE VEDERE DIRETTA SERBIA INGHILTERRA, STREAMING VIDEO

Come per tutte le partite di qualificazioni Mondiali, anche la diretta Serbia Inghilterra si vedrà sui canali Sky. Sempre Sky, grazie all’applicazione, trasmetterà la diretta streaming.

SERBIA INGHILTERRA, MATCH ATTESO

Una partita molto interessante che potrebbe già significare tantissimo per il Gruppo K di qualificazioni Mondiali. La diretta Serbia Inghilterra si disputerà martedì 9 settembre alle ore 20:45 e vede sfidarsi le prime due della classe.

La Serbia è seconda a 7 punti, davanti all’Albania a 5 e all’Inghilterra a 12 ma avendo una partita in meno rispetto ad entrambe. Questo significa che se dovesse vincere andrebbe a -2 dai Tre Leoni ma soprattuto allungherebbe a +5 dall’Albania, quasi blindando il secondo posto.

L’Inghilterra fin qui ha avuto un filato perfetto con quattro vittorie su quattro senza subire gol. Se c’è un aspetto negativo però sono le poche reti segnate, in particolar modo contro squadre come Andorra e Lettonia.

LE PROBABILI FORMAZIONI SERBIA INGHILTERRA

La Serbia giocherà con il modulo 3-4-1-2 con Petrovic in porta, difeso da Erakovic, Milenkovic e Pavlovic. A centrocampo troveremo Zivkovic, Maksimovic, Lukic e Terzic con Samardzic dietro alle due punte Mitrovic-Vlahovic.

L’Inghilterra preferisce invece un 4-2-3-1 con Henderson tra i pali e il pacchetto arretrato composto da Reece James, Stones, Konsa e Lewis-Skelly. In mediana Jordan Henderson e Rice mentre Madueke, Eze e Gordon sulla trequarti e Kane centravanti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE SERBIA INGHILTERRA

L’Inghilterra è favorita a 1.91 con la Serbia che parte un po’ più indietro a 4.33. Il pareggio è offerto a 3.40 con Gol e No Gol rispettivamente a 2.00 e 1.75.