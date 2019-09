Diretta Serbia Italia/ Streaming video Rai: semifinale bollente per Mazzanti (Volley)

Serbia Italia, in diretta dall’Ankara Sports Hall, è la partita di volley femminile in programma oggi sabato 7 settembre 2019, e con fischio d’inizio previsto per le ore 16,00 italiane (ma saranno le 17,00 locali). Con la diretta Serbia Italia, si accende oggi la prima semifinale degli Europei di volley femminile 2019, con un match che ormai è diventato una classica della pallavolo degli ultimi anni e sfida che potrebbe tranquillamente pesare come una finale. Anzi a dir il vero lo è stata: Solo pochi mesi fa le azzurre di Mazzanti e le serbe del ct Terciz si sono giocate la medaglia d’oro agli ultimi Mondiali in Giappone e al termine di una partita a dir poco elettrica e appassionante, sono state le slave a salire sul tetto del mondo. Memori sia della prestazione tutta cuore e coraggio delle azzurre in terra nipponica e incoraggiati dalle eccellenti prestazioni messe in campo fin qui dalle nostre beniamine, puntiamo quindi alla semifinale degli Europei di volley di questo pomeriggio per ottenere la giusta vendetta sul campo, che però le ragazze di Mazzanti non otterranno senza faticare.

INFO STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA DIRETTA SERBIA ITALIA

Per la diretta tra Serbia e Italia, semifinale di lusso per gli Europei di volley femminile 2019, è prevista un’ampia copertura mediatica a beneficio di tutti gli appassionati. La sfida infatti sarà visibile in diretta tv gratuitamente sulla tv di stato, dalle ore 16,00 al canale Rai Due. Sarà quindi garantita anche la visione del match in diretta streaming video sul portale gratuito raiplay.it. Da segnalare però la possibilità di seguire le azzurre anche in streaming sulla piattaforma in abbonamento DAZN. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI SERBIA ITALIA

DIRETTA SERBIA ITALIA: IL CONTESTO

In attesa di poter dare la parola al taraflex turco per la diretta tra Serbia e Italia, appassionante e di certo spettacolare semifinale degli Europei di volley femminile 2019, vale certo la pena andare a ripercorrere il cammino fatto dalle due nazionali fino a qua. Partendo dalla formazione serba, guidata ovviamente dal ct Terciz, vediamo subito che le slave si sono rivelate subito grandi protagoniste della manifestazione. La Serbia ha infatti chiuso a punteggio pieno la fase a girone, dove ha pure appena concesso solo tre parziali alle avversarie. Nel tabellone finale poi le nostre avversarie hanno avuto facilmente ragione sulla Romania e sulla Bulgaria, prima di accedere alla semifinale con l’Italia. Cammino quasi impeccabile anche per l’Italia, che pure nella fase a gironi, complice un inopportuno KO con la Polonia, ha ottenuto solo tredici punti sui quindici disponibili. Comunque poco male per le ragazze di Mazzanti che hanno chiuso in ogni caso il turno da prime. Nel tabellone finale poi le nostre azzurre ci hanno fatto emozionare battendo prima la Slovacchia e poi la Russia, per conquistare questa difficilissima semifinale, che arriva dopo ben otto anni dall’ultima esperienza sul continente. Ora la finale più prestigiosa è alle porte: che ci dirà il campo?.



© RIPRODUZIONE RISERVATA