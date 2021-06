Diretta Serbia Italia/ Streaming video tv: subito big match! (Europei basket donne)

DIRETTA SERBIA ITALIA: ESORDIO PER LE AZZURRE AGLI EUROPEI!

Serbia Italia, in diretta dal Pavillon Municipal Font de San Lluis di Valencia, si gioca alle ore 18:00 di giovedì 17 giugno: finalmente la nostra nazionale fa l’esordio agli Europei 2021 di basket femminile e sarà qui fino a domenica, quando si chiuderà la prima fase. Dopo aver detto che le azzurre si sono qualificate timbrando uno degli spot riservati alle migliori seconde nei gironi, parliamo della formula del torneo: abbiamo quattro gruppi, e per ciascuno di questi avanzano le prime tre aumentando le possibilità anche per l’Italia, che ovviamente se la gioca con buone ambizioni.

Arrivare prime nel nostro raggruppamento significherebbe saltare il turno preliminare accedendo subito ai quarti; qui forse avremo qualche difficoltà in più e il motivo risiede nell’avversaria di oggi, non solo la più tosta nel gruppo B ma anche una delle forti candidate alla vittoria del titolo continentale. Ciononostante le speranze di fare bene ci sono tutte e allora, mentre aspettiamo che la diretta di Serbia Italia prenda il via, possiamo cominciare a valutare in che modo questa partita potrebbe andare, analizzandone brevemente i temi principali.

DIRETTA SERBIA ITALIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Serbia Italia verrà trasmessa sulla televisione satellitare, che sarà la casa degli Europei 2021 di basket femminile e in particolar modo della nostra nazionale: in questo caso l’appuntamento, riservato agli abbonati, è su Sky Sport Uno al numero 201 del decoder. In assenza di un televisore sarà possibile seguire la partita con il servizio di diretta streaming video: basterà attivare l’applicazione Sky Go, senza costi aggiuntivi, utilizzando dispositivi mobili quali PC, tablet o smartphone.

DIRETTA SERBIA ITALIA: RISULTATI E CONTESTO

Serbia Italia è di gran lunga la partita più tosta per le azzurre, in questo girone che sarà disputato interamente a Valencia: le altre avversarie sono Montenegro e Grecia e sicuramente anche prendersi il terzo posto, così da andare avanti nel torneo, non sarà immediato. Il livello è alto, e forse Lino Lardo sperava di iniziare subito contro la Serbia: la nazionale balcanica ha vinto gli Europei nel 2015 ed è bronzo in carica, parte con aspettative di titolo e dunque potrà da subito rappresentare un test interessante per l’Italia, che fin dalla palla a due della prima partita dovrà mantenere altissima la concentrazione e saprà nell’immediato di non poter mai abbassare la guardia. Le ultime edizioni degli Europei ci hanno mostrato una nazionale in crescita, ancora non al passo delle migliori ma certamente con la possibilità di giocarsela; trascinate da Cecilia Zandalasini e qualche giovane che via via si sta affacciando al movimento, speriamo di arrivare alla prossima fase degli Europei 2021 di basket femminile, poi molto dipenderà anche dall’avversaria che troveremo ma soprattutto dalla nostra voglia di fare bene e stupire.

