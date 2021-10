Diretta Serbia Italia U18/ Streaming video tv: gli azzurrini in amichevole a Novi Sad

DIRETTA SERBIA ITALIA U18: PRIMO ROUND

Serbia Italia U18 è in diretta a Novi Sad, alle ore 15:00 di giovedì 7 ottobre: la partita amichevole che gli azzurrini giocano in terra balcanica sarà la prima di due sfide ravvicinate contro la stessa avversaria, torneremo infatti in campo sabato per sfidare nuovamente i pari età serbi e allora sarà interessante vedere come si comporterà la squadra di Daniele Franceschini. L’Italia Under 18 è una delle nostre selezioni giovanili che magari hanno meno visibilità, rispetto ad altre che giocano anche per i grandi tornei; l’ultima partita è stata negativa (0-5 contro l’Olanda) ma a questo livello ogni gara fa più o meno a sè.

PROBABILI FORMAZIONI BELGIO FRANCIA/ Quote, N'Golo Kanté ancora out per covid!

A giugno gli azzurrini avevano battuto l’Austria, anche se con una rosa ora passata di età (almeno alcuni dei calciatori di allora); nelle sue convocazioni il nostro Commissario Tecnico ha cambiato qualcosa nella consapevolezza che in questo contesto sia importante soprattutto testare nuovi giocatori e farli crescere con sfide di livello internazionale. Vediamo allora, mentre aspettiamo che la diretta di Serbia Italia U18 prenda il via, in che modo le due nazionali potrebbero essere disposte sul terreno di gioco di Novi Sad, leggendo insieme le probabili formazioni della partita amichevole.

Le pagelle Italia Spagna/ Voti della partita: difesa azzurra bocciata, Nations League

DIRETTA SERBIA ITALIA U18 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Serbia Italia U18 non dovrebbe essere trasmessa sui canali della nostra televisione; per seguire questa partita non sarà a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video, dunque per rimanere informati sull’esito del match e avere qualche notizia utile potrete eventualmente rivolgervi alle pagine ufficiali della UEFA così come quelle che la nostra federazione mette a disposizione sui social network, segnaliamo anche la consultazione del sito www.figc.it.

PROBABILI FORMAZIONI SEBIA ITALIA U18

Andiamo dunque a leggere le probabili formazioni di Serbia Italia U18. Nel 4-3-1-2 di Franceschini dovremmo vedere Mastrantonio tra i pali, al centro della difesa Cagia e Regonesi partono favoriti e sugli esterni avremo Missori che correrà sulla corsia sinistra e Bozzolan impegnato invece sulla fascia opposta. Poi la linea mediana, idealmente comandata da Palella che rappresenterà il perno centrale; ai suoi lati dovrebbero agire Riccardo Pagano e Cher Ndour, unico calciatore tra i convocati che gioca all’estero (nel Benfica). Alle spalle delle due punte dovremmo vedere Accornero, che prenderà il posto di Hasa (titolare nell’ultima amichevole); Vignato sarà confermato come attaccante, al suo fianco questa volta potrebbe esserci Raimondo ma Tommaso Mancini e Leonardo Rossi sono chiaramente pronti a giocarsela.

Probabili formazioni Inghilterra Italia U20/ Bollini punta su Cortinovis (8 Nazioni)

© RIPRODUZIONE RISERVATA