Diretta/ Serbia Italia U21 video streaming tv: amichevole di lusso a Belgrado

DIRETTA SERBIA ITALIA U21: SI PREPARANO GLI EUROPEI DI GIUGNO

Serbia Italia U21, in diretta alle ore 18.00 di venerdì 24 marzo 2023 allo stadio “Backa Topola” di Belgrado, è una gara amichevole in preparazione dei prossimi Europei di categoria Under 21 in programma a giugno (Azzurrini saranno inseriti in un gruppo con Norvegia, Svizzera e Francia).

Ancora una volta Italia in fase sperimentale perché il gruppo è in perenne costruzione, tra convocazioni nella Nazionale maggiore, infortuni, involuzioni. Assenti Rovella, Cittadini, Pellegri, Cambiaghi, dopo la convocazione ha dato forfait Miretti e sono poi stati “sconvocati” Carnesecchi, salito da Mancini, e per infortunio anche Cambiaso e Coppola, una dei cinque alla prima convocazione. Al loro posto sono stati chiamati a completare il gruppo Zanoli (Sampdoria), Carboni (Venezia) e Sorrentino (Monza).

DIRETTA SERBIA ITALIA U21 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Serbia Italia U21 non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione, tuttavia sarà a disposizione sul sito federale figc.it il servizio di diretta streaming video per Serbia Italia U21, che consentirà di assistere a questo match amichevole, inoltre per le informazioni utili potrete consultare gli account ufficiali che la nostra federazione mette a disposizione sui social network oltre che sul già citato sito Internet della Federcalcio.

SERBIA ITALIA U21: PROBABILI FORMAZIONI

A pochi minuti dal fischio d’inizio del match è tempo di andare a conoscere le probabili formazioni della diretta Serbia Italia. Il commissario tecnico Paolo Nicolato dovrebbe proporre Colombo al centro dell’attacco con Cancellieri e Baldanzi ai lati. Fagioli, Ricci e Bove agiranno a centrocampo. Okoli e Pirola i favoriti al centro della difesa, mentre Bellanova e Udogie sulle fasce.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a scoprire le quote per le scommesse della diretta Serbia Italia. Prendiamo come riferimento i numeri proposti da William Hill: la vittoria della formazione di casa è quotata 2.17, il pareggio è dato a 3.50 mentre la vittoria ospite paga 2.75 volte la posta.











