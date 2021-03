Diretta/ Serbia Portogallo (Qual. Mondiali) streaming video tv. Cr7 al Marakanà

DIRETTA SERBIA PORTOGALLO: SFIDA DURA PER Cr7 E COMPAGNI

Serbia Portogallo, in diretta sabato 27 marzo 2021 alle ore 20.45 presso lo stadio Rajko Mitić, il mitico Marakanà di Belgrado, sarà una sfida valevole per la seconda giornata delle qualificazioni ai Mondiali di calcio del 2022 in Qatar. Arriva Cr7 al Marakanà, il Portogallo in queste qualificazioni Mondiali è partito con una vittoria ma una prestazione non certo esaltante, un successo di misura contro l’Azerbaijan grazie a un autogol firmato da Medvedev. La Serbia ha sofferto ma ha avuto la meglio in casa contro l’Irlanda, sotto per un gol di Browne la Nazionale di casa ha reagito con una rete del centravanti della Fiorentina, Vlahovic, e poi con una doppietta di Mitrovic, prima che Collins siglasse la rete del definitivo 3-2. Dopo la delusione dell’esclusione dagli Europei per mano della Scozia, la Serbia sta provando a ripartire anche se in difesa i difetti sembrano i soliti. Il Portogallo è ripartito invece in queste qualificazioni davvero al minimo delle energie, ma negli equilibri del girone questa sfida potrebbe essere decisiva essendo Portogallo e Serbia le favorite rispetto a Irlanda, Azerbaijan e Lussemburgo.

Ricordiamo a tutti gli appassionati che la sfida per le qualificazioni Mondiali tra Serbia e Portogallo di quest’oggi, sarà trasmesse in diretta tv sul digitale terrestre in chiaro per tutti su Mediaset Canale 20. La sfida odierna sarà poi visibile anche in diretta streaming video sul sito sportmediaset.it e sull’app Sportmediaset. CLICCA QUI PER VEDERE SERBIA PORTOGALLO IN DIRETTA SU CANALE 20.

Le probabili formazioni della sfida tra Serbia e Portogallo presso lo stadio Rajko Mitić. I padroni di casa allenati da Dragan Stojkovic scenderanno in campo con un 3-4-3 e questo undici titolare: Dmitrovic; Milenkovic, Maksimovic, Pavlovic; Gajic, Milinkovic-Savic, Gudelj, Kostic; Tadic, Vlahovic, Jovic. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Fernando Santos con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Lopes; Cancelo, Dias, Duarte, Mendes; Bruno Fernandes, Moutinho, Neves; Diogo Jota, Ronaldo, Bernardo Silva.

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Serbia e Portogallo, le quote del bookmaker Snai fissano a 4.50 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.80 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 1.70 volte la posta scommessa.

