Diretta Serbia Svizzera/ Streaming video tv: a Tbilisi per le qualificazioni Europei

DIRETTA SERBIA SVIZZERA: SI GIOCA PER LE QUALIFICAZIONI AGLI EUROPEI

Serbia Svizzera, in diretta dallo Sports Palace di Tbilisi alle ore 13:00 di domenica 21 febbraio, è una partita valida per il gruppo E delle qualificazioni agli Europei 2022 di basket: in questo raggruppamento tutti inseguono la Georgia, che sorprendentemente si è presentata nella bolla di casa con il pieno di vittorie (4 in altrettante partite). Cambia poco però, perché come sappiamo – è una cosa che riguarda anche l’Italia – le nazionali che ospiteranno un girone della fase finale sono già qualificate di diritto, anche se devono affrontare questo percorso: ciò significa che i georgiani stanno giocando queste qualificazioni senza obiettivi, ma soprattutto che la seconda classificata nel gruppo E otterrà il pass.

Un obiettivo che la Serbia non vuole fallire, e che sarà suo vincendo oggi: clamorosamente all’andata erano stati i rossocrociati a fare il colpo grosso ma, come vedremo, il contesto non è poi di superiorità schiacciante per i balcanici. Ora senza indugiare oltre stiamo a vedere quello che potrebbe succedere nella diretta di Serbia Svizzera, la cui palla a due è attesa tra poche ore e in attesa della quale possiamo fare qualche valutazione sui temi principali del match.

DIRETTA SERBIA SVIZZERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, non sarà possibile assistere alla diretta tv di Serbia Svizzera: la partita delle qualificazioni agli Europei 2022 di basket non viene trasmessa sui canali del nostro Paese. Esiste comunque la possibilità di una diretta streaming video ufficiale, che è il portale LiveBasketball: per accedere al servizio, che garantisce tutte le gare di questa competizione, sarà necessario sottoscrivere un abbonamento. Per consultare notizie, informazioni, tabellino play-by-play e boxscore del match potrete inoltre rivolgervi liberamente al sito della federazione europea di pallacanestro, all’indirizzo fiba.basketball e all’apposita sezione dedicata alle qualificazioni agli Europei.

DIRETTA SERBIA SVIZZERA: RISULTATI E CONTESTO

Non è una partita così scontata Serbia Svizzera, e questo per il solito discorso legato alle qualificazioni: da quando la FIBA ha spostato le finestre nel corso della stagione, tante nazionali si sono ritrovate a dover fare a meno dei loro big, perché nel frattempo Eurolega ed Eurocup continuano e soprattutto è praticamente escluso che gli europei impegnati in NBA, che ormai sono sempre di più, attraversino l’oceano per giocare queste partite con il rischio di incappare in penali pesanti. La Serbia insomma sta disputando questo gruppo E senza giocatori che rispondono ai nomi di Milos Teodosic, Stefan Markovic, Bogdan Bogdanovic, Nikola Jokic, Nemanija Bjelica: praticamente un quintetto di super stelle che dominerebbe contro chiunque. Senza di loro invece i balcanici sono una nazionale quasi “normale”, e questo vale anche per altre federazioni: è chiaro che con il roster al completo, la Serbia non avrebbe mai perso contro la Svizzera come invece è accaduto lo scorso novembre, grazie a 16 punti, 8 rimbalzi e 7 assist di Jonathan Kazadi e 18 punti di Marko Mladjan. Oggi però potrebbe comunque essere un’altra storia, dunque siamo particolarmente curiosi di scoprire come andrà sul parquet di Tbilisi…



