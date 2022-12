Diretta/ Serbia Svizzera, streaming video tv: scontro diretto (Mondiali)

DIRETTA SERBIA SVIZZERA: IN EQUILIBRIO!

Serbia Svizzera è in diretta dallo Stadium 974 di Doha: alle ore 20:00 di venerdì 2 dicembre 2022 si gioca la terza e ultima partita nel gruppo G dei Mondiali 2022, girone completato da Brasile e Camerun. Uno scontro diretto per il pass per la fase ad eliminazione diretta del torneo, una gara che promette scintille.

Diretta/ Ghana Uruguay (risultato 0-2) streaming video tv: doppietta De Arrascaeta!

La Serbia ha raccolto 1 punto nelle prime due gare, mentre la Svizzera è a quota 3 punti. Con una vittoria, la Serbia si porterebbe a 4 punti e dovrebbe sperare nella non vittoria del Camerun contro il Brasile. La Svizzera, invece, con una vittoria si porterebbe automaticamente in zona qualificazione e potrebbe addirittura insidiare il primo posto al Brasile, qualora i verdeoro perdessero con gli africani.

Diretta/ Corea del Sud Portogallo (risultato 1-1) streaming video Rai 1: Kim Young!

SERBIA SVIZZERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Serbia Svizzera sarà affidata alla televisione di stato: come noto l’emittente ha acquisito i diritti per trasmettere i Mondiali 2022, e nello specifico questa partita sarà visibile su Rai Sport. In assenza di un televisore, potrete comunque assistere al match con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi: basterà infatti armarsi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito di Rai Play, oppure installarne la relativa app. CLICCA QUI PER LA DIRETTA SERBIA SVIZZERA IN STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

Risultati Mondiali Qatar 2022, classifiche/ Diretta gol live: in campo il girone H!

PROBABILI FORMAZIONI SERBIA SVIZZERA

Qualche ballottaggio ancora da valutare per i due commissari tecnici, ma è tempo di andare a scoprire le probabili formazioni della diretta Serbia Svizzera. Iniziamo dall’undici di Stojkovic, schierato con il consueto 3-4-3: Milinkovic-Savic, Milenkovic, Veljkovic, Pavlovic, Zivkovic, Maksimovic, Lukic, Kostic, Tadic, Mitrovic, Milinkovic-Savic. Passiamo adesso agli elvetici, in campo con il 4-3-3: Sommer, Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez, Freuler, Sow, Xhaka, Rieder, Embolo, Vargas.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Sono molto equilibrate le quote per le scommesse della diretta Serbia Svizzera. Andiamo a scoprire i numeri dell’1-X-2 grazie all’agenzia Eurobet: la vittoria della Serbia è a 2,55, il pareggio è quotato 3,30, mentre il successo della Svizzera è a 2,80. Passiamo adesso alle scommesse sul numero di gol: Under 2,5 a 1,75 e Over 2,5 a 1,97. Infine, Gol e No Gol rispettivamente a 1,73 e 1,99.

© RIPRODUZIONE RISERVATA