Diretta Serbia Turchia/ Streaming video Rai, risultato finale Europei volley 2019

Serbia Turchia, in diretta dalla Ankara Arena della capitale turca, si gioca alle ore 18.30 italiane di oggi pomeriggio, domenica 8 settembre. La partita sarà valida come finale degli Europei 2019 di volley femminile: in palio in Serbia Turchia ci sarà dunque la medaglia d’oro e il titolo di campionesse del Mondo, che per la Nazionale slava sarebbe l’ennesima conferma della loro superiorità – sono campionesse continentali in carica e pure campionesse del Mondo – mentre per la Turchia sarebbe una storica prima volta che scatenerebbe l’entusiasmo nel palazzetto di Ankara. Ieri le due squadre hanno vinto in quattro set due semifinali con andamento molto simile fra loro: la Serbia ha battuto l’Italia nel re-make della finale iridata, la Turchia invece ha avuto la meglio sulla Polonia in entrambi i casi per 3-1 e cedendo per strada solamente il terzo set. Sono state due vittorie meritate, ma naturalmente oggi solamente una formazione potrà completare la festa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE SERBIA TURCHIA

Dobbiamo segnalare che la diretta tv di Serbia Turchia sarà garantita da Rai Due, dunque una importante ribalta sulla tv generalista è garantita anche per la finale di questi Europei 2019 di volley femminile. La diretta streaming video sarà dunque disponibile per tutti tramite il servizio offerto da Rai Play, ma ricordiamo che anche sulla piattaforma DAZN sarà garantito lo streaming di Serbia Turchia. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING SU RAI PLAY

DIRETTA SERBIA TURCHIA: IL CONTESTO

Verso la diretta di Serbia Turchia, dobbiamo dire che nonostante si giochi ad Ankara davanti a un caldissimo e numeroso pubblico turco, sarà ancora una volta la Serbia la squadra da battere. La corazzata che negli ultimi anni ha vinto l’oro agli Europei 2017 e ai Mondiali 2018 dopo l’argento olimpico di Rio 2016 ha dato in tutte le partite di questo lungo Europeo dimostrazione di essere ancora fortissima e per chiunque serve la partita perfetta per provare a mettere in difficoltà la Serbia. L’Italia non ci è riuscita a causa di troppi errori, che comunque non arrivano a caso quando di fronte ci sono Boskovic e compagne. Quello di oggi sarà dunque un durissimo esame di maturità per la Turchia di Giovanni Guidetti: il tecnico cercherà di “vendicare” Mazzanti, le padrone di casa hanno una grande occasione per scrivere una pagina di storia ma sanno che dovranno sfoderare la partita perfetta per dare gioia al pubblico di Ankara.



